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13:29 (мск), источник: Esquire

Ученые воссоздали лицо древнейшего предка человека

Он жил 3,8 миллиона лет назад.

Источник: CLEVELAND MUSEUM OF NATURAL HISTORY

По мнению исследователей, обнаруженный в Эфиопии череп ставит под сомнение устоявшиеся представления о происхождении человека.

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Два года назад команда исследователей Кливлендского музея естественной истории обнаружила череп обезьяноподобного предка человека, которому около 3,8 миллиона лет.

Как сообщает Wall Street Journal, ученым наконец удалось воссоздать его лицо. Найденный череп анамского австралопитека (australopithecus anamensis) принадлежит самому древнему виду австралопитеков, известных науке.

Найденная окаменелость относится к большей части черепа и лица. Череп анамского австралопитека сочетает в себе примитивные и продвинутые черты. По оценкам исследователей, у анамского и афарского австралопитеков был примерно одинаковый объем мозга — 365−370 кубических сантиметров.

Ранее считалось, что анамский австралопитек был предком афарского австралопитека (australopithecus afarensis), известного по прозвищу Люси (в честь песни Lucy in the Sky with Diamonds группы The Beatles). Однако недавняя находка ученых опровергает это положение, поскольку возраст найденного черепа указывает на то, что анамский и афарский австралопитеки жили одновременно по крайней мере 100 тысяч лет назад.

Это открытие противоречит устоявшемуся представлению о происхождении гомининов (к ним относят человека разумного), когда один вид исчезает и дает начало следующему линейным образом.

Исследования на эту тему опубликованы в Nature и кратко описаны в редакционной статье журнала.

Анализ местности показал, что анамский австралопитек жил преимущественно в сухих акациевых лесах, однако в этом же районе также были заболоченные участки.

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