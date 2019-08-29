13:29 (мск), источник: Esquire
Ученые воссоздали лицо древнейшего предка человека
Он жил 3,8 миллиона лет назад.
По мнению исследователей, обнаруженный в Эфиопии череп ставит под сомнение устоявшиеся представления о происхождении человека.
Два года назад команда исследователей Кливлендского музея естественной истории обнаружила череп обезьяноподобного предка человека, которому около 3,8 миллиона лет.
Как сообщает Wall Street Journal, ученым наконец удалось воссоздать его лицо. Найденный череп анамского австралопитека (australopithecus anamensis) принадлежит самому древнему виду австралопитеков, известных науке.
Найденная окаменелость относится к большей части черепа и лица. Череп анамского австралопитека сочетает в себе примитивные и продвинутые черты. По оценкам исследователей, у анамского и афарского австралопитеков был примерно одинаковый объем мозга — 365−370 кубических сантиметров.
Ранее считалось, что анамский австралопитек был предком афарского австралопитека (australopithecus afarensis), известного по прозвищу Люси (в честь песни Lucy in the Sky with Diamonds группы The Beatles). Однако недавняя находка ученых опровергает это положение, поскольку возраст найденного черепа указывает на то, что анамский и афарский австралопитеки жили одновременно по крайней мере 100 тысяч лет назад.
Исследования на эту тему опубликованы в Nature и кратко описаны в редакционной статье журнала.
Анализ местности показал, что анамский австралопитек жил преимущественно в сухих акациевых лесах, однако в этом же районе также были заболоченные участки.