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13:41 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске сняли видео о том, как надо общаться с полицией

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг — РИА Новости. ГУМВД по Челябинской области в рамках профилактической работы сняло и выложило в Instagram видео о том, как нужно правильно общаться с представителями власти, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

В своем Instagram челябинское ГУМВД опубликовало профилактический видеоролик. Действие в нем происходит на улице, двое молодых людей сидят на спинке скамейки, потом один из них пинает мусорную урну. К ним подходят два полицейских: молодой человек оскорбляет сотрудника полиции, позже второй пытается ударить полицейского, затем в ролике показано, как молодые люди должны были себя вести при общении с полицией.

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Начальник отделения правового отдела ГУМВД по региону Алена Курлович на видео поясняет, что статья 318 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Она отмечает, что речь идет о применении насилия как опасного, так и неопасного для жизни или здоровья, или угрозе применения насилия, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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«Размещение видеоролика на самом деле стандартная, плановая процедура. У нас в том числе есть обязанность по просвещению граждан, так как незнание закона не освобождает от ответственности. Если жители знают, как правильно, а как неправильно общаться, то в таком случае представителю власти легче говорить с человеком. А создание видеороликов — это более наглядное донесение информации, видео легче воспринимается, нежели чем текст, например», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что для информирования граждан полиция регулярно рассказывает, что наказуемо, а что нет, занимаясь правовым просвещением граждан. Так, выходит телепередача «Полиция Южного Урала», где есть рубрика «Правосознание», пояснила она.

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