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13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые исследовали корабль «Террор», пропавший в Арктике в XIX веке

Его обнаружили только в 2016 году.

Археологи из организации Parks Canada поделились первыми результатами исследования, которое они провели внутри затонувшего в канадской Арктике в XIX веке корабля под названием «Террор». Британские судна «Террор» и «Эребус» бесследно исчезли во время экспедиции Франклина в 1845—1847 годах, когда моряки пытались найти Северо-Западный проход.

Долгое время считалось, что корабли потерпели крушение, но когда в 2016 году они были найдены на дне канадского залива Куин-Мод в целости, ученые лишь развели руками. Судьба 129 членов экипажа также остается неизвестной.
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Кому принадлежат сокровища на затонувших кораблях?

В августе археологи с помощью беспилотника впервые смогли попасть внутрь «Террора». Они детально изучили 20 помещений (почти 90 процентов нижней палубы), в том числе каюты моряков. Новые изображения дали понять, что благодаря холоду и отсутствию солнечного света корабль отлично сохранился, а потому есть большая вероятность найти карты, журналы и дневники, которые помогут узнать, что произошло с экспедицией, пишет The Guardian.

Сейчас археологи из Parks Canada приступили к изучению второго судна «Эребус», затонувшего рядом с «Террором». Они планируют завершить исследования до наступления холодов.

Екатерина Гура

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