13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые впервые исследовали корабль «Террор», пропавший в Арктике в XIX веке
Его обнаружили только в 2016 году.
Археологи из организации Parks Canada поделились первыми результатами исследования, которое они провели внутри затонувшего в канадской Арктике в XIX веке корабля под названием «Террор». Британские судна «Террор» и «Эребус» бесследно исчезли во время экспедиции Франклина в 1845—1847 годах, когда моряки пытались найти
В августе археологи с помощью беспилотника впервые смогли попасть внутрь «Террора». Они детально изучили 20 помещений (почти 90 процентов нижней палубы), в том числе каюты моряков. Новые изображения дали понять, что благодаря холоду и отсутствию солнечного света корабль отлично сохранился, а потому есть большая вероятность найти карты, журналы и дневники, которые помогут узнать, что произошло с экспедицией, пишет The Guardian.
Сейчас археологи из Parks Canada приступили к изучению второго судна «Эребус», затонувшего рядом с «Террором». Они планируют завершить исследования до наступления холодов.
Екатерина Гура