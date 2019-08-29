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14:12 (мск), источник: Piter.tv

Михаил Ефремов «отрастил» грудь для новых «Ангелов Чарли»

Актер заменил Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балински.

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов сыграл главные роли в голливудском боевике «Ангелы Чарли». Ролик-трейлер киноленты был размещен на YouTube.

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Разумеется, отечественный артист не принимал никакого участия в съемках ремейка. Все это результат работы нейросети. Автор ролика использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в видео любой портрет по желанию создателя подделки.

Шутка так понравилась пользователям, что они не скупились на хвалебные отзывы о работе. «Чет орно», «божественно», «По лицу вижу, что понравилось!» — написали зрители.

Напомним, что картина «Ангелы Чарли» выйдет в России 14 ноября 2019. Главные роли в картине сыграли звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и Элла Балинска из «Чисто английского убийства». Действие фильма станет продолжением оригинального сериала 70-х и дилогии с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью, вышедшей в 2000-х.

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