14:12 (мск), источник: Piter.tv
Михаил Ефремов «отрастил» грудь для новых «Ангелов Чарли»
Актер заменил Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллу Балински.
Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов сыграл главные роли в голливудском боевике «Ангелы Чарли».
Разумеется, отечественный артист не принимал никакого участия в съемках ремейка. Все это результат работы нейросети. Автор ролика использовал технологию Deepfake. Программа вклеивает в видео любой портрет по желанию создателя подделки.
Шутка так понравилась пользователям, что они не скупились на хвалебные отзывы о работе. «Чет орно», «божественно», «По лицу вижу, что понравилось!» — написали зрители.
Напомним, что картина «Ангелы Чарли» выйдет в России 14 ноября 2019. Главные роли в картине сыграли звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и Элла Балинска из «Чисто английского убийства». Действие фильма станет продолжением оригинального сериала 70-х и дилогии с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью, вышедшей в 2000-х.