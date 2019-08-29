Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
14:56 (мск), источник: ТАСС

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

ТАСС, 29 августа — При этом основатель корпорации Alibaba отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест.

Источник: AP 2019

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем. Об этом предприниматель заявил в четверг, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.

В ближайшие 10−20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день.
Джек Ма
(цитата по Bloomberg)

При этом он отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. «Я не беспокоюсь насчет рабочих мест, — сказал Джек Ма. — У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей — сердце. Знания идут именно из сердца». По его словам, «благодаря искусственному интеллекту люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью».

Читайте также
Медведев рассказал о перспективах введения 4-дневной рабочей недели

В апреле Джек Ма в аккаунте Alibaba в социальной сети Wechat выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что «возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это благословение», а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

Джек Ма основал Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил компанию в одну из крупнейших в мире в сфере электронной коммерции. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в более чем $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей материкового Китая.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству труда представить до 30 сентября свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда.

Читайте также
 Реальные размеры России оказываются куда более скромными, чем мы привыкли думать
Тяжелобольная девочка влюбляется в наркодилера, показывая близким, как жить, когда тебе нечего терять
Появились новые подробности убийства Захарченко
Умер актер из «Легенды № 17» и «Папиных дочек»
В России началась новая волна телефонного мошенничества
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российский футболист показал свою «бедноватую» квартиру
Кустурица, Денев, модели: в Венеции начался кинофестиваль (фото)
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 16 589
список в школу 161
Что взять с собой на отдых c детьми? 137
Ябеда или нет? 106
Леди
На чем экономят Утяшева, Ходченкова и другие звезды Эти звезды знают, как сэкономить на дорогих услугах, но при этом не проиграть в качестве.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь