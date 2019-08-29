14:56 (мск), источник: ТАСС
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
ТАСС, 29 августа — При этом основатель корпорации Alibaba отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест.
Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем. Об этом предприниматель заявил в четверг, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.
В ближайшие 10−20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день.
При этом он отметил, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. «Я не беспокоюсь насчет рабочих мест, — сказал Джек Ма. — У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей — сердце. Знания идут именно из сердца». По его словам, «благодаря искусственному интеллекту люди будут иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью».
В апреле Джек Ма в аккаунте Alibaba в социальной сети Wechat выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что «возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это благословение», а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.
Джек Ма основал Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил компанию в одну из крупнейших в мире в сфере электронной коммерции. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в более чем $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей материкового Китая.
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