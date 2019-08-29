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«Они же не просто так из-под земли возникли!»Россия стала еще больше. Кто и зачем открывает для страны новые земли.
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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

«Они же не просто так из-под земли возникли!»

Россия стала еще больше. Кто и зачем открывает для страны новые земли.

Открытие пяти новых островов, вышедших из-под ледника в Карском море, взбудоражило общественность. Впрочем, остается много вопросов, на которые пока нет ответов: какова практическая польза их обнаружения, как изменится арктическая береговая линия в дальнейшем и чем занимается экспедиция, подтвердившая существование островов? Ответы на них попыталась найти «Лента.ру».

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Экспедиция Северного флота ВМФ 27 августа подтвердила открытие пяти новых островов в Карском море. Они расположены в бухте Визе к западу от острова Северный, в районе ледника Вылки. Площадь новых географических объектов составляет от 900 до 54 500 квадратных метров.

Это уже не первое открытие вышедших из-под ледника земель в регионе. Фиксировать их начали еще в 2015—2016 годах, и с тех пор гидрографы обнаружили более 30 новых островов, мысов и бухт. Впрочем, для того чтобы нанести их на карту, недостаточно самого факта наблюдения — они должны быть изучены, на них необходимо провести топогеодезические работы, чем и занимаются сейчас военные специалисты.

Экспедиция стартовала 15 августа из Североморска. Ученые, представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика» выдвинулись в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа. Помимо географических исследований, специалисты занимаются историческими и археологическими изысканиями.

Цели ясны, задачи определены

По словам одного из организаторов экспедиции, решившего остаться анонимным, экспедиция прорабатывалась достаточно давно, подготовка к ней заняла год. Помимо практического она носит и символический характер: поход посвящен целому ряду событий, связанных с открытием Земли Франца-Иосифа, в число которых входит поднятие советского флага над этой территорией в 1929 году. Ученые уточняют местонахождение захоронений участников первых экспедиций, повторяют маршруты этих экспедиций — как по морю, так и по суше, изучают ледовую обстановку, оценивают климатические и погодные условия и выполняют другие научные и практические задачи.

Источник «Ленты.ру» в Северном флоте, впрочем, призывает не переоценивать это событие и называет заголовки СМИ о том, что Россия приросла новыми территориями, слишком громкими. По его словам, значение имеет прежде всего сам факт открытия.

«Оно подтверждает, что происходят климатические изменения, что Арктика требует изучения, бережного отношения и постоянного мониторинга ситуации, — объясняет он. — Они же не просто так — хоп! — из-под земли возникли. Для увеличения территории России это открытие не имеет никакого значения абсолютно. Был ледник — стали острова, какое тут значение? Все объекты, которые обнаруживают в Арктике, имеют больше научное значение, чем практическое».

«По этим островам вряд ли можно напрямую изучать далекое прошлое нашей планеты. Вы представляете — это же скалы. Уходит ледник, и под ним открываются эти голые острова», — говорит Андрей Глазовский, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, рассуждая о том, какое научное значение может иметь недавнее открытие. С другой стороны, по его словам, эти острова служат хорошими маркерами. Скажем, в 2019 году обнажился такой-то выступ, и благодаря ему можно точно и аккуратно измерять дальнейшее отступление ледника. «Это устойчивое место, не просто рифы и породы — это скалы, относительно которых можно строить наблюдение, использовать их в качестве привязки», — объясняет Глазовский.

К тому же, говорит ученый, исследовать эти новые географические объекты необходимо для навигации — установить глубину в этом районе, чтобы корабль «внезапно не напоролся на какую-нибудь скалу».

Кроме того, они могут быть интересны с той точки зрения, что на них может появляться какая-то новая жизнь: могут, например, начать расти какие-нибудь мхи. Ученые смогут наблюдать за эти процессом.

Проверить и подтвердить

«Мы объявили о том, что подтверждено открытие пяти островов, и сразу — оп! — такое большое внимание, получилось резонансное событие. Хотя казалось бы — чему тут удивляться?» — задает вопрос источник «Ленты.ру» в Северном флоте. И тут же отвечает, что все дело в том, что в последнее время публика не избалована новыми географическими открытиями, которые если и происходят, то именно в Арктике и в океанских глубинах — там, где нога человека ступает нечасто.

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Он рассказывает, каким образом было произведено открытие: начиная с 2011—2012 годов гидрографы Северного флота повысили активность в Арктике. Они обследовали регион и поняли, какая там толщина льда, как он будет таять, и предположили, что под этими льдами, которые уходят, могут скрываться какие-то физические объекты.

Однако автором открытия стала студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова, которая в 2016 году в дипломной работе под руководством своего научного руководителя, опытного гидрографа, проанализировала космические снимки местности. «И уже понимая, что там что-то должно быть, наши гидрографы туда отправились. Одной из задач экспедиции было подробное описание этих островов, чтобы можно было точно говорить о том, что да — эти объекты обнаружены», — поясняет источник в Северном флоте. Сейчас Марина тоже находится в море, в составе другой северной экспедиции, и вернется только через месяц.

Ледяные глыбы

Обнаружение новых земель, выходящих из-под ледника, — вовсе не тенденция последнего времени. Как рассказывает Андрей Глазовский, ледники сокращаются с XIX века, просто сейчас скорость сокращения ледового покрова увеличивается. «Те ледники, которые кончаются в море, отступают, высвобождаются заливы, и в этих заливах могут быть подледные географические образования. Когда ледник отходит, они вылезают в виде отдельных скал или даже островков, которые обнаруживаются сейчас», — объясняет он.

Потепление климата вносит свой вклад в процесс таяния льда. Однако ледники не просто тают из-за повышения температуры — процесс их разрушения больше обусловлен тем, что от них откалывается множество айсбергов. Это связано не только с температурой воздуха, но и с течениями и с температурой воды, которая омывает ледник.

По словам Глазовского, о какой-то конкретной пользе от «скалы, которую нельзя спилить или продать», говорить нельзя, однако изучать вышедшие из-подо льда земли необходимо — прежде всего для того, чтобы эффективно прогнозировать направление движения айсбергов, которое зависит от рельефа каждого конкретного залива. Эти объекты могут нанести вред навигации и освоению новых месторождений полезных ископаемых на шельфе, повредить платформы и другие подводные и надводные сооружения.

Новые берега

В целом процесс разрушения ледников действительно не несет ничего приятного. Сейчас уровень Мирового океана повышается примерно на три миллиметра в год, и если умножить эту цифру на сто лет, получится 30 сантиметров. «Есть прогнозы, что именно в связи с разрушением ледников эти темпы увеличатся, и к концу столетия уровень повысится не на 30 сантиметров, а на метр или полтора. Это очень важно. Пляжи, портовые сооружения могут быть поставлены под угрозу», — говорит Глазовский.

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Впрочем, для российской береговой линии большой угрозы нет, и говорить о том, что вскоре, скажем, окажется затопленным Мурманск, не приходится, благо он расположен высоко над уровнем моря. Скорее эти процессы волнуют обитателей Северной Европы и американцев, которым грозит наступление Мирового океана на штат Флорида.

Однако здесь важно понимать, что, как говорит Глазовский, «дело не в том, что уровень океана поднимется равномерно, как вода в ванне». В качестве примера он приводит повышение штормовых наплесков, которые могут привести к серьезным проблемам на прибрежных территориях.

Россия отделается легко — капитанам и лоцманам просто придется привыкать к новым очертаниям берегов, приспосабливаться к изменившейся ситуации. «Проблема заключается не столько в этих изменениях, сколько в адаптации к ним — насколько удачно, эффективно и дешево это произойдет», — поясняет Глазовский.

Спасательно-буксирное судно «Алтай» | Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Миссия памяти

Впрочем, в задачи экспедиции Северного флота не входит изучение столь глобальных процессов. После подтверждения открытия пяти новых островов перед исследователями в основном стоят задачи изучения исторического и культурного наследия. Специалисты должны произвести высадку более чем на 15 островах архипелага Земля Франца-Иосифа в поисках следов экспедиций первопроходцев, установить памятные флаги и знаки.

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Задача непростая. «Понимаете, это не как во двор выйти погулять и что-то найти, или как кладоискатели по пляжу ходят и какие-то вещи забытые ищут. Там народу-то было — одна-две экспедиции, и все, больше нет. По пальцам можно пересчитать моменты, когда туда ступала нога человека. Этот край в принципе не приспособлен для жизни, он труднодоступен, человеку выжить здесь очень сложно», — говорит источник «Ленты.ру» в Северном флоте. Работа предстоит долгая и кропотливая: ученые будут разыскивать личные предметы участников первых экспедиций, их стоянки, уточнять маршруты первых походов.

Буксирное судно «Алтай», на котором находятся специалисты Северного флота, пробудет в море еще месяц — если позволят погодные и ледовые условия и его не придется перегонять в порт раньше. В конце сентября работа экспедиции будет завершена, а в октябре, после систематизации и анализа данных, ученые объявят о ее результатах на большой пресс-конференции.

Михаил Карпов

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