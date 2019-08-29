15:10 (мск), источник: Lenta.Ru
«Они же не просто так из-под земли возникли!»
Россия стала еще больше. Кто и зачем открывает для страны новые земли.
Открытие пяти новых островов, вышедших
Экспедиция Северного флота ВМФ 27 августа подтвердила открытие пяти новых островов в Карском море. Они расположены в бухте Визе к западу от острова Северный, в районе ледника Вылки. Площадь новых географических объектов составляет от 900 до 54 500 квадратных метров.
Это уже не первое открытие вышедших
Экспедиция стартовала 15 августа из Североморска. Ученые, представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика» выдвинулись в направлении архипелага Земля
По словам одного из организаторов экспедиции, решившего остаться анонимным, экспедиция прорабатывалась достаточно давно, подготовка к ней заняла год. Помимо практического она носит и символический характер: поход посвящен целому ряду событий, связанных с открытием Земли
Источник «Ленты.ру» в Северном флоте, впрочем, призывает не переоценивать это событие и называет заголовки СМИ о том, что Россия приросла новыми территориями, слишком громкими. По его словам, значение имеет прежде всего сам факт открытия.
«Оно подтверждает, что происходят климатические изменения, что Арктика требует изучения, бережного отношения и постоянного мониторинга ситуации, — объясняет он. — Они же не просто так — хоп! —
«По этим островам вряд ли можно напрямую изучать далекое прошлое нашей планеты. Вы представляете — это же скалы. Уходит ледник, и под ним открываются эти голые острова», — говорит Андрей Глазовский, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, рассуждая о том, какое научное значение может иметь недавнее открытие. С другой стороны, по его словам, эти острова служат хорошими маркерами. Скажем, в 2019 году обнажился
Кроме того, они могут быть интересны с той точки зрения, что на них может появляться
«Мы объявили о том, что подтверждено открытие пяти островов, и сразу — оп! — такое большое внимание, получилось резонансное событие. Хотя казалось бы — чему тут удивляться?» — задает вопрос источник «Ленты.ру» в Северном флоте. И тут же отвечает, что все дело в том, что в последнее время публика не избалована новыми географическими открытиями, которые если и происходят, то именно в Арктике и в океанских глубинах — там, где нога человека ступает нечасто.
Он рассказывает, каким образом было произведено открытие: начиная с 2011—2012 годов гидрографы Северного флота повысили активность в Арктике. Они обследовали регион и поняли, какая там толщина льда, как он будет таять, и предположили, что под этими льдами, которые уходят, могут скрываться
Однако автором открытия стала студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова, которая в 2016 году в дипломной работе под руководством своего научного руководителя, опытного гидрографа, проанализировала космические снимки местности. «И уже понимая, что там
Обнаружение новых земель, выходящих
Потепление климата вносит свой вклад в процесс таяния льда. Однако ледники не просто тают
По словам Глазовского, о
В целом процесс разрушения ледников действительно не несет ничего приятного. Сейчас уровень Мирового океана повышается примерно на три миллиметра в год, и если умножить эту цифру на сто лет, получится 30 сантиметров. «Есть прогнозы, что именно в связи с разрушением ледников эти темпы увеличатся, и к концу столетия уровень повысится не на 30 сантиметров, а на метр или полтора. Это очень важно. Пляжи, портовые сооружения могут быть поставлены под угрозу», — говорит Глазовский.
Впрочем, для российской береговой линии большой угрозы нет, и говорить о том, что вскоре, скажем, окажется затопленным Мурманск, не приходится, благо он расположен высоко над уровнем моря. Скорее эти процессы волнуют обитателей Северной Европы и американцев, которым грозит наступление Мирового океана на штат Флорида.
Однако здесь важно понимать, что, как говорит Глазовский, «дело не в том, что уровень океана поднимется равномерно, как вода в ванне». В качестве примера он приводит повышение штормовых наплесков, которые могут привести к серьезным проблемам на прибрежных территориях.
Россия отделается легко — капитанам и лоцманам просто придется привыкать к новым очертаниям берегов, приспосабливаться к изменившейся ситуации. «Проблема заключается не столько в этих изменениях, сколько в адаптации к ним — насколько удачно, эффективно и дешево это произойдет», — поясняет Глазовский.
Впрочем, в задачи экспедиции Северного флота не входит изучение столь глобальных процессов. После подтверждения открытия пяти новых островов перед исследователями в основном стоят задачи изучения исторического и культурного наследия. Специалисты должны произвести высадку более чем на 15 островах архипелага Земля
Задача непростая. «Понимаете, это не как во двор выйти погулять и
Буксирное судно «Алтай», на котором находятся специалисты Северного флота, пробудет в море еще месяц — если позволят погодные и ледовые условия и его не придется перегонять в порт раньше. В конце сентября работа экспедиции будет завершена, а в октябре, после систематизации и анализа данных, ученые объявят о ее результатах на большой
Михаил Карпов