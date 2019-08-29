Росстат объяснил отсутствие своего приложения нерешенными вопросами с Android и iOS

«В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple», — говорится в сообщении Росстата (цитата по «РИА Новости»).
Статведомство добавило, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.
По данным Счетной палаты, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а официальный сайт Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.