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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Росстат объяснил отсутствие своего приложения нерешенными вопросами с Android и iOS

Приложение Росстата появится в Google Play и App Store после завершения технического диалога с представителями операционных систем Android и iOS, сообщило ведомство. Ранее Счетная палата сообщила, что не нашла приложение Росстата, на которое было потрачено 65 млн руб.

Источник: Reuters

«В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple», — говорится в сообщении Росстата (цитата по «РИА Новости»).

Статведомство добавило, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.

По данным Счетной палаты, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а официальный сайт Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.

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