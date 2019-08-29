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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети собрали самые популярные фразы из повседневной жизни

Они уже стали «классикой».

Пользователь Twitter под ником IkerAkinfeev еще в 2015 году создал забавный аккаунт под названием «Цитаты простых людей», в котором регулярно публикует фразы, которые мы постоянно слышим вокруг.

Несмотря на то, что аккаунту уже несколько лет, в последнее время он стал особо популярен среди пользователей соцсети. В общем, жизненно и всегда актуально.

Екатерина Гура

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