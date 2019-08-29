Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США прошли гонки на картонных лодках (видео)

Не все участники смогли удачно добраться до берега.

Уже третий год в американском городке Рестон проходит необычное соревнование под названием «Регата картонных лодок на озере Энн».

Все участники гонки соревнуются исключительно на картонных плавательных средствах, которые сами же и мастерят.

Принять участие в регате может любой желающий — правда, требования к плавательным средствам тут достаточно жесткие. Лодку можно соорудить только из картона, клейкой ленты, клея, специальной шпаклевки и водостойкой краски. А вот форма и способ передвижения на ней могут быть абсолютно любыми.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году в соревнованиях приняли участие 53 лодки и более 150 человек. За гонкой с трибун наблюдали более 2 тысяч человек.

Победителей определили в нескольких категориях, а судну, которое эффектнее всех пошло под воду, досталась почетная премия «Титаник».

Екатерина Гура

Читайте также
Появились новые подробности убийства Захарченко
Умер актер из «Легенды № 17» и «Папиных дочек»
«Исчезла» дважды продавшая Путину мороженое девушка
В России началась новая волна телефонного мошенничества
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
В Цхинвале заявили об угрозе начала вооруженного противостояния
Катрин Денев и модели: в Венеции открылся кинофестиваль (фото)
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 16 673
список в школу 163
Ябеда или нет? 113
Ежедневный уход 108
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь