17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США прошли гонки на картонных лодках (видео)
Не все участники смогли удачно добраться до берега.
Уже третий год в американском городке Рестон проходит необычное соревнование под названием «Регата картонных лодок на озере Энн».
Принять участие в регате может любой желающий — правда, требования к плавательным средствам тут достаточно жесткие. Лодку можно соорудить только из картона, клейкой ленты, клея, специальной шпаклевки и водостойкой краски. А вот форма и способ передвижения на ней могут быть абсолютно любыми.
В этом году в соревнованиях приняли участие 53 лодки и более 150 человек. За гонкой с трибун наблюдали более 2 тысяч человек.
Победителей определили в нескольких категориях, а судну, которое эффектнее всех пошло под воду, досталась почетная премия «Титаник».
Екатерина Гура