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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер актер из фильма «Невезучие»

Умер французский актер театра и кино Мишель Омон. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 29 августа.

Источник: Reuters

Его смерть подтвердили агент, а также близкая подруга, художница по костюмам Паскаль Борде. Они не уточнили причину случившегося. Артисту было 82 года.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Он учился в Парижской консерватории драматического искусства, а в середине 70-х начал сниматься в кино, отдавая предпочтение комейдиным картинам. Кроме того, он работал в театре «Комеди Франсез» и был трехкратным номинантом на премию «Сезар».

Среди наиболее известных работ Омона — «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон», «Дублер», «Один шанс на двоих», «Не упускай из виду» и «Новости с планеты Марс».

С Аленом Делоном в "Смерти негодяя" (Жорж Лотнер, 1977 год).
1969 год, Мишель Омон готовится исполнять роль Гарпагона.
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