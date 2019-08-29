19:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер актер из фильма «Невезучие»
Умер французский актер театра и кино Мишель Омон. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 29 августа.
Его смерть подтвердили агент, а также близкая подруга, художница по костюмам Паскаль Борде. Они не уточнили причину случившегося. Артисту было 82 года.
Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Он учился в Парижской консерватории драматического искусства, а в середине 70-х начал сниматься в кино, отдавая предпочтение комейдиным картинам. Кроме того, он работал в театре «Комеди Франсез» и был трехкратным номинантом на премию «Сезар».
Среди наиболее известных работ Омона — «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон», «Дублер», «Один шанс на двоих», «Не упускай из виду» и «Новости с планеты Марс».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.