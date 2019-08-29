Блогера обвинили в обмане из-за одинаковых облаков на фото

В конце августа в соцсетях разразился скандал, связанный с популярным трэвел-блогером из Аргентины по имени Тупи Саравия. Девушка путешествует по миру и делится с подписчиками (а их у нее почти 300 тысяч) яркими снимками и интересными фактами о разных странах.
Однако специалист по соцсетям из Великобритании по имени Мэтт Наварра опубликовал пост в Twitter, в котором раскрыл неожиданные факты о путешественнице. Он рассказал, что заметил на множестве снимков из разных стран одни и те же облака, и приложил фото в качестве доказательства.
Подписчики блогера обрушились на нее с гневными комментариями. Многие подумали, что все снимки были сделаны в одном месте и отношения к путешествиям и разным странам они не имеют.
Гнев пользователей был так силен, что Тупи даже пришлось скрыть свою страницу в Instagram.
Позже она вновь ее открыла и объяснила, что одинаковые облака — это всего лишь фотофильтр, а то, что она редактирует свои снимки, она никогда не скрывала.