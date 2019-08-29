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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогера обвинили в обмане из-за одинаковых облаков на фото

Девушка смогла все объяснить, но подписчики все равно недовольны.

В конце августа в соцсетях разразился скандал, связанный с популярным трэвел-блогером из Аргентины по имени Тупи Саравия. Девушка путешествует по миру и делится с подписчиками (а их у нее почти 300 тысяч) яркими снимками и интересными фактами о разных странах.

Однако специалист по соцсетям из Великобритании по имени Мэтт Наварра опубликовал пост в Twitter, в котором раскрыл неожиданные факты о путешественнице. Он рассказал, что заметил на множестве снимков из разных стран одни и те же облака, и приложил фото в качестве доказательства.

Этот трэвел-«инфлюенсер» использует одни и те же облака на всех фото.
И здесь.

Подписчики блогера обрушились на нее с гневными комментариями. Многие подумали, что все снимки были сделаны в одном месте и отношения к путешествиям и разным странам они не имеют.

И здесь тоже...

Гнев пользователей был так силен, что Тупи даже пришлось скрыть свою страницу в Instagram.

Позже она вновь ее открыла и объяснила, что одинаковые облака — это всего лишь фотофильтр, а то, что она редактирует свои снимки, она никогда не скрывала.
Я клянусь, я сейчас на каникулах.
Неужели это вообще важно или задевает кого-то?
Может, эти облака заплатили ей за размещение?
Это не ее вина. Эти облака должны перестать ее преследовать.

Екатерина Гура

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