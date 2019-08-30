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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Это все так странно»

Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни.

Ним Джини (справа) с Ирен | Источник: Twin Strangers

Жительница Ирландии Ним Джини нашла трех своих двойников по фотографиям в соцсетях. Она признается, что знакомство с ними сильно изменило ее взгляды на жизнь. Однако встреча с двойниками далеко не всегда приносит радость. О судьбах совершенно незнакомых людей, которых свела идентичная внешность, в материале «Ленты.ру».

Игра началась

30 марта 2015 года 26-летняя ирландка Ним Джини с двумя друзьями — 21-летним Гарри Инглишем и 22-летним Теренсом Мансангом — решили провести эксперимент. Они договорились целый месяц искать своих близнецов по фотографиям в соцсетях. Уже в середине апреля Джини это удалось: она познакомилась с живущей неподалеку 29-летней Карен Браниган, которая оказалась ее точной копией.

Гарри Инглиш, Ним Джини и Теренс Мансанг | Источник: Twin Strangers

Телеведущая и студентка из Дублина переживала, как пройдет ее первая встреча с незнакомкой:

Первое время я просто разглядывала ее. Я следила за ее мимикой и выражением лица и часто ловила себя на мысли или даже произносила вслух: «Господи, да это же мое отражение». Даже и не счесть, сколько раз я произнесла фразу: «Это все так странно».

Джини предложила Браниган одинаково одеться, сделать похожие укладки и макияж, чтобы подчеркнуть их сходство. Девушки быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами. На своей странице в Facebook Ним призналась, что их с Карен фотографии повергли ее мать в ужас.

Инглиш и Мансанг наравне с подругой продолжили поиски своих двойников. «Думаю, я найду двух, может трех людей, которые будут на меня похожи, — отметил Гарри. — Но я вряд ли смогу повторить результат Ним и Карен».

Ним Джини и Карен Браниган | Источник: Twin Strangers

В том же месяце удачливой Джини удалось разыскать еще одну свою «близняшку» — Луизу Гиззарди из итальянского города Генуя. Девушка отправилась на встречу с незнакомкой. Так вышло, что перед тем, как увидеться с самой Луизой, Ним провела некоторое время с ее семьей и друзьями.

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Большее впечатление, по ее словам, на нее произвел друг Луизы — Андреа. «Когда мы с ним познакомились, он сказал, что у нас с Луизой одинаковая аура, — подчеркнула она. — Я не выдержала и расплакалась». После чего она познакомилась с матерью Луизы, которая тоже не сдержала слез.

Как и перед встречей с Браниган, Джини с тревогой ждала знакомства с Луизой. Однако волнение вмиг улетучилось, когда девушки встретились. По словам ирландки, ее итальянская копия походила на нее не только внешностью, но и жестами и мимикой. Позже все три девушки прошли ДНК-тест, который подтвердил, что они не связаны друг с другом генетически.

Ним Джини и Луиза Гиззарди | Источник: Twin Strangers

«Ты встречаешь всех этих людей, которые в разной мере похожи на тебя. Однако у каждого свой характер, свои комплексы. Даже если вы выглядите одинаково, ведете вы себя все же по-разному», — отметила Джини.

Расслоение личности

Через три месяца Джини, к удивлению окружающих, обнаружила в Ирландии свою третью копию по имени Ирен. Она решила ответить на многочисленные вопросы пользователей сети, действительно ли она не связана с ней кровными узами, и записала видеообращение.

Девушки прошли ДНК-тест и на камеру распечатали конверты с результатами. Согласно полученным данным, они никак не связаны генетически.
Ним Джини и Ирен | Источник: Twin Strangers

Удивительная история Джини быстро распространилась в СМИ и заинтересовала миллионы людей. Пользователи сети мечтали повторить опыт ирландки и найти своих двойников.

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В результате Ним, Гарри и Теренс запустили онлайн-платформу Twin Strangers, где каждый желающий может пройти быструю регистрацию, загрузить на сайт личную фотографию и, если повезет, найти своего двойника.

Благодаря созданному друзьями ресурсу, еще одна жительница Ирландии, 21-летняя Шеннон Лонерган, познакомилась со своим двойником — 17-летней Сарой Нордстрем из Швеции. «Будто сталкиваешься с незнакомцем, которого хорошо знаешь. Из-за того, что он выглядит так же, как ты, он тут же вызывает у тебя доверие», — описала свои эмоции Лонерган.

Обе девушки решили узнать, на сколько процентов совпадает их внешность, и обратились к британскому профессору Тиму Спектору. Прибегнув к уникальной системе распознавания лиц, эксперт-генетик изучил лица Сары и Шеннон и заключил, что они похожи на 90 процентов. При этом генетически они совершенно чужие друг другу люди.

Шеннон Лонерган и Сара Нордстрем | Источник: Twin Strangers

Необычное знакомство двойников произошло у Джона Джемисона и Нила Ричардсона. Джон с супругой Дженни долгие годы жил в английском городе Брейнтри, графство Эссекс. По воле судьбы несколько лет назад там же поселились Нил с женой Марион.

«Джон, хватит дурачиться, это глупо»

«Я переехал в Брейнтри и совершенно никого там не знал. Совершенно, — вспоминает Нил. — И каково было мое потрясение, когда местные здоровались со мной, будто со знакомым. Я ничего не понимал». По его словам, люди подходили к нему и говорили: «Привет, Джон, как поживаешь?».

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Однажды он с супругой решил перекусить в центре города, и управляющий кафе обратился к нему: «Джон, привет, ну как жизнь?», на что он ответил: «Послушай, приятель, я никакой не Джон. Меня зовут Нил». Менеджер отреагировал с иронией: «Джон, хватит дурачиться, это глупо». Тогда Нилу пришлось достать из кармана кредитку и показать на ней свое имя.

Сбитый с толку, Ричардсон решил найти загадочного Джона, за которого его все принимали. Он часто выбирался в центр города и вглядывался в лица прохожих, однако ему не удавалось разыскать этого человека.

Только спустя год мужчин свела случайная встреча во время экскурсии. «Когда я забрался в автобус, ко мне подошел незнакомец, — делится впечатлениями Джон. — Было так странно, бородатый мужчина обратился ко мне со словами: “Прошу прощения, вас зовут не Джон Джемисон?” Я подтвердил, что он не ошибся, и уточнил, чем я мог помешать. Тот ответил, что мне не о чем беспокоиться, и пояснил, что его постоянно путают со мной».

В ходе их встречи выяснилось, что они оба увлекаются поэзией и отучились в одном педагогическом колледже. Оказалось, что Джон, равно как и Нил, предложил своей возлюбленной пожениться в течение двух недель после знакомства и счастливо живет с женой вот уже более 50 лет. А еще их сыновья играют на одном из старейших в мире духовых музыкальных инструментов — диджериду.

Джон Джемисон и Нил Ричардсон | Источник: Cascade News

Британский профессор Спектор применил систему распознавания лиц и в случае Нила с Джоном. Он получил идентичные ранним результаты — внешность двух жителей Брейнтри совпала на 90 процентов. Генетик также подметил, что оба мужчины похожи друг на друга еще и манерой поведения: «Я наблюдал за ними уже не в рамках научного исследования. Мы не проверили мои наблюдения. Но мне показалось, что иногда они вели себя как настоящие близнецы. Они одинаково держали чашку чая, открывали банку пива одним и тем же способом, и все это на уровне рефлекса».

Нил и Джон прошли ДНК-тестирование и обнаружили, что их предки, о которых они оба не знали, все же имели некое родство.

«Предки Нила были родом из Финляндии и Швеции, а мои — из Ирландии. Так что он больше викинг, чем я», — иронично подытожил Джон.

Ошибка на миллион

Для американца Ричарда Энтони Джонса практически полное сходство с преступником Риком Ли Амосом обернулось незаслуженным тюремным сроком. В 1999 году мужчину признали виновным в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Тогда его двойник Ли Амос вырвал сотовый телефон из рук женщины на парковке у супермаркета и скрылся. Жертва попыталась дать отпор злоумышленнику, упала и разбила колени.

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Поскольку грабитель причинил женщине телесные повреждения, наказание за преступление оказалось более суровым. Очевидцы произошедшего описали бандита как «светлокожего латиноамериканца» по имени Рик с длинными откинутыми назад волосами.

В момент совершения преступления Энтони Джонс находился на дне рождения своей девушки, это подтвердили несколько гостей вечеринки. Несмотря на очевидное алиби, свидетели ограбления признали в нем правонарушителя. Против него сыграл и тот факт, что автомобиль настоящего преступника стоял недалеко от дома Джонса.

41-летнего Ричарда приговорили к 19 годам тюрьмы. Он пытался оспорить судебное решение, но проиграл. Его сокамерники утверждали, что Энтони Джонс «им кого-то напоминает». Только спустя 17 лет правозащитники нашли 39-летнего преступника Ли Амоса, который по невероятному стечению обстоятельств жил неподалеку от Джонса и места ограбления. Свидетели инцидента на парковке изучили фотографии бандита и признали, что именно он в 1999 году совершил нападение на женщину.

Когда мне показали снимки Ли Амоса, я убедился, насколько мы с ним были похожи. Мне сразу стало понятно, почему люди принимали нас за одного и того же человека.
Энтони Джонс

При этом властям так и не удалось наказать настоящего грабителя — истек срок давности преступления. Сам Ли Амос отрицает свою причастность к грабежу.

Рики Ли Амос (слева) и Ричард Энтони Джонс | Источник: Kansas Department of Corrections

Суд принял показания свидетелей. 8 июня 2017 года Энтони Джонс вышел на свободу и получил компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов. Помимо денег, мужчине выдали сертификат, который подтверждал его невиновность, а также приглашение на консультацию юриста и разрешение участвовать в страховых программах здравоохранения штата. Полиция уничтожила все материалы о его судимости.

Я каждый день молился, чтобы этот день поскорее настал. Не передать словами, что я испытывал, когда это наконец произошло. Мне было тяжело. Я не стану врать, что все прошло гладко, нет, это не так. Однако я смог все пережить.
Энтони Джонс

Оказавшись на свободе, Ричард примкнул к проекту The Innocence Project и теперь помогает невиновным заключенным отстаивать свои права.

***

Есть поверье, что у каждого человека есть семь двойников. Так или иначе, научно доказать это никому не удавалось. Ученые и генетики до сих пор ломают голову, как жители разных стран и континентов, не связанные кровно, могут иметь абсолютно идентичную внешность.

«Находить похожих на себя людей очень странно, — рассуждает совладелица сайта Twin Strangers Ним Джини. — Это пугает, восхищает и в то же время дает пищу для размышлений. Порой ты живешь с четкой уверенностью в своей уникальности. А потом ты смотришь на человека, который выглядит как твоя копия, и вдруг понимаешь, что ты не настолько уникален, как казалось раньше».

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