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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты подсчитали, сколько российскому учителю придется копить на iPhone

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российскому учителю в среднем нужно будет копить на новый iPhone почти пять месяцев, откладывая при этом все полученные деньги, следует из исследования, основанного на данных о зарплатных предложениях интернет-сервиса «Авито Работа», имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Для анализа использовался новый Apple iPhone модели XS Max 512 ГБ стоимостью 123 тысячи рублей, а высчитанная сервисом средняя зарплата учителя в стране составляет 25837 рублей.

В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплаты. Таким образом, накопить на смартфон возможно за пять месяцев, если откладывать весь ежемесячный доход полностью.
Результаты исследования

Эксперты сервиса также поделили стоимость смартфона на среднюю зарплату учителя в региональном разрезе и обнаружили, что наилучшая ситуация по этому показателю наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге: работники сферы образования этих городов смогут накопить на новый смартфон за три и четыре месяца соответственно.

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Дольше же всего откладывать деньги придется учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска. В Воронеже, по данным «Авито», средняя учительская зарплата составляет 17567 рублей в месяц. Следовательно, воронежский учитель, откладывая все заработанные деньги, сможет купить себе iPhone только через семь месяцев.

Почти столько же потребуется учителю из Саратова, получающему 17874 рубля, — 6,9 месяца. Учитель из Тольятти или Омска заработает себе на iPhone через 6,7 месяца. В этих городах учителям в среднем платят 18408 и 18404 рубля соответственно.

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