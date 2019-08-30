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08:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением продлить летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.

Источник: РИА "Новости"

Господин Власов предлагает реализовать соответствующий пилотный проект в Дальневосточном регионе, в частности, в Хабаровском и Приморском крае.

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«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — приводит «РИА Новости» выдержки из письма депутата.

Кроме того, Василий Власов указал на очень высокий уровень нагрузки и отметил, что из-за того, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля, каникулы длятся всего два месяца.

Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки. Он напомнил, что «работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы», а продление каникул «позволит частично решить эту проблему». «Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — уверен парламентарий.

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