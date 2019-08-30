08:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратился к
Господин Власов предлагает реализовать соответствующий пилотный проект в Дальневосточном регионе, в частности, в Хабаровском и Приморском крае.
«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — приводит «РИА Новости» выдержки из письма депутата.
Кроме того, Василий Власов указал на очень высокий уровень нагрузки и отметил, что
Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки. Он напомнил, что «работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы», а продление каникул «позволит частично решить эту проблему». «Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», — уверен парламентарий.