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11:23 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роскачество напомнило об образовании при обжаривании продуктов с крахмалом, в частности картофеля, токсичного для организма акриламида и рекомендовало действия для минимизации его появления.

Источник: manfredrichter/СС0

«О том, что при приготовлении картофеля фри или чипсов образуются канцерогены, слышали многие. А вот о том, что в этих и во многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид, стало известно сравнительно недавно. Акриламид давно используется в производстве полимеров и считается токсичным», — говорится в сообщении организации.

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Акриламид появляется при обжаривании или выпекании продуктов с крахмалом на фоне температуры выше 120 градусов Цельсия из-за химических реакций аминокислот с сахарами при нагревании.

«Согласно сравнительному анализу данных ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и ФАО (Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН), по распространенности акриламида в 24 странах (Европы и Северной Америки) основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек) — все эти продукты содержат крахмал и сахара. Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре», — сообщает Роскачество.

С целью снижения акриламида в продуктах в Европе запущена программа по разработке различных технологий.

Сейчас применяются две из них: первая связана со снижением температуры термической обработки, вторая — с добавлением специальных ферментов, которые связывают аминокислоту и не дают ей вступать в реакцию с сахарами.

Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, эксперты рекомендуют очистить и подержать картошку перед жаркой в воде от одного до двух часов, чтобы снизить количество крахмала. Кроме того, не стоит жарить или запекать картофель до коричневой корочки — достаточно обжарить до слегка золотистого цвета, а резать его надо толстыми ломтиками. «Исследования показали, что в ломтиках размером 14 на 14 миллиметров содержится меньше акриламида, чем в тонко нарезанных ломтиках 8 на 8 миллиметров», — отмечается в сообщении.

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