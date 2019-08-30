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12:01 (мск), источник: Российская газета

Россияне назвали самые чистые и грязные города страны

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России, оценив их по уровню чистоты. Рейтинг (имеется в распоряжении «Российской газеты») был составлен на основе опросов более 90 тысяч человек.

Источник: AP 2019

В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.

Чисто там, где не сорят

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Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России.

Второе место заняла столица Чеченской Республики. Грозный набрал 8 баллов ровно, что на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область).

В десятку лидеров также вошли два города Тюменской области (Тюмень и Нижневартовск) и два города Краснодарского края (Геленджик и Ейск). Тюмень и Нижневартовск набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск — 7,8 и 7,7 балла.

Могло бы быть и чище

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Нижние строки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и город Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10 возможных, что на 2,3 балла ниже среднего показателя по России.

Возможно, в этих городах не дорабатывают местные коммунальщики. А, может, и сами жители норовят бросить бумажку мимо урны.

Ненамного лучше обстоят дела в городах Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область) — им поставили по 3,8 балла.

Также в десятку аутсайдеров вошли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).

Оценка чистоты в городах-миллионерах

Москва возглавила рейтинг самых чистых городов-миллионеров. Столичные жители оценили чистоту в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского показателя.

Второе место занял Краснодар с 6,9 балла, а третье — Казань, столица Татарстана. Ее показатель — 6,8 балла.

Меньше всего повезло Омску: жители оценивают чистоту своего города лишь в 4,9 балла. Чуть лучше ситуация в Челябинске и Волгограде — они набрали по 5 баллов каждый.

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