10:21 (мск), источник: РИА Новости
Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в
Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.
Ранее в Роструде рассказали о следующих длинных выходных — со 2 ноября по 4 ноября. Они связаны с празднованием Дня народного единства.