Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
28В Жуковском стартовал авиасалон МАКС-2019
24Интересные и странные места, найденные на карте
10:21 (мск), источник: РИА Новости

Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.

Источник: РИА Новости

Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.

В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.

Ранее в Роструде рассказали о следующих длинных выходных — со 2 ноября по 4 ноября. Они связаны с празднованием Дня народного единства.

Читайте также
 Отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Что известно об обмене заключенными между Россией и Украиной
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября
Трудные подростки из Германии содержались в рабстве в Румынии
Источник: обмен пленными начнется после оформления документов
Дрон снял пугающее видео с акулами, плавающими вокруг серферов
Фотограф снял в Италии редкое природное явление
Меган Маркл задумалась о возвращении в кино
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Дети
Жасмин показала всех своих детей и растрогала фанатов Певица умилила сеть семейным снимком
Леди
В моду вошел «черепаший» макияж Креативная идея от блогеров и визажистов – рисовать на веках панцирь черепахи. В отличие от супа, ни одно животное при создании образа не пострадает!
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь