12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец пишет анекдоты прямо на дорожных знаках (фото)
И всем это нравится.
На въезде в американский поселок Индиан Хиллз, штат Колорадо, можно увидеть необычный дорожный знак. Вместо классического приветствия «Добро пожаловать в Индиан Хиллз!» там каждые несколько дней появляется новый анекдот или каламбур.
Автор подобного «безобразия» — местный житель Винс Розмярек. Впервые он разместил шутку на щите 1 апреля. Но местным жителям так понравилась выходка степенного отца семейства, что они попросили его продолжать.
У дорожного знака даже появилась своя страница в соцсетях, за обновлениями которой следят почти 100 тысяч человек.
Анна Лысенко