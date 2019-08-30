Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец пишет анекдоты прямо на дорожных знаках (фото)

И всем это нравится.

На въезде в американский поселок Индиан Хиллз, штат Колорадо, можно увидеть необычный дорожный знак. Вместо классического приветствия «Добро пожаловать в Индиан Хиллз!» там каждые несколько дней появляется новый анекдот или каламбур.

Как называют жену хиппи? Мисси сиппи.

Автор подобного «безобразия» — местный житель Винс Розмярек. Впервые он разместил шутку на щите 1 апреля. Но местным жителям так понравилась выходка степенного отца семейства, что они попросили его продолжать.

У дорожного знака даже появилась своя страница в соцсетях, за обновлениями которой следят почти 100 тысяч человек.

Три симптома лени: 1) …
Хотят ли матрасы с эффектом памяти забыть обо всем?
Жизн.. слишком короткая
Избегайте опасных культов. Практикуйте безопасные секты
Это я выпустил собак
Могила – это последнее, что мне нужно

Анна Лысенко

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Роструд предупредил россиян о рабочем дне 31 декабря
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
В Башкирии выпал первый снег
Здоровье
Как вас обманывают гинекологи Узнайте правду.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появится новый связанный с дорогой в Крым мегапроект В скором будущем в России может появиться новая автомобильная трасса, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Детали проекта обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания Автодор
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Популярные темы на «Детях»
Зажралась? 299
Брянские каникулы 245
как вы относитесь к подобным действиям 216
Как потратить деньги 176
Леди
В моду вошел «черепаший» макияж Креативная идея от блогеров и визажистов – рисовать на веках панцирь черепахи. В отличие от супа, ни одно животное при создании образа не пострадает!
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь