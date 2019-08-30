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12:56 (мск), источник: Известия

Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями об артисте

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нинель поделилась воспоминаниями об артисте. Вместе они прожили 47 лет. 30 августа исполняется год со дня смерти певца.

Источник: РИА "Новости"

По словам Нинель Кобзон, для ее супруга профессия, сцена и признание были также важны, как и его семья. На каждом концерте он собирал аншлаг, поклонники всегда тепло встречали исполнителя, «потому что он заслужил к себе такое уважение». Кроме того, артист не раз приезжал в горячие точки.

Иосиф первым пробил дорогу в Афганистан. Его, помню, спрашивали тогда: «Что именно подвигло вас туда поехать?» Он отвечал: «Там наши дети, наши внуки. И если родители будут знать, что туда поехали артисты, что их дети и внуки слушают музыку, что они там радуются, что могут где-то собраться, то им на сердце станет легче.
Нинель Кобзон
из интервью «Федеральному агентству новостей»

Вдова артиста отметила, что он нередко помогал поклонникам, коллегам по цеху, друзьям, ученикам, причем всегда бескорыстно, и мог потратить на это целый день.

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«Иосиф всегда брал с собой письма солдат, чтобы передать родственникам или их любимым девушкам. Никогда никому не отказывал, собирал все посылочки, письма и очень аккуратно следил, чтобы все они действительно были доставлены по адресам. Это был человек, как я его называла — “спешите делать добро”!» — поделилась Нинель.

Несмотря на возраст, артист выступал «до последнего дня, до последней минуты, когда ему стало совсем уже плохо». По словам вдовы Кобзона, певец в последние дни жизни был окружен заботой и любовью, и «умирал достойно», не жалуясь «ни на судьбу, ни на жизнь».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

21 мая артисту установили первый памятник в Москве. Бронзовый бюст на каменном постаменте находится перед главным входом в Институт театрального искусства, который носит имя певца.

Иосиф Кобзон
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