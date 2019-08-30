Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
6Путин — щедрая душа
13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олень исполнил странный танец в лесу (видео)

Эксперты не знают, что заставило его так прыгать.

В Йеллоустонском национальном парке в США заметили оленя, который исполнил необычный танец. Животное попало на камеру удаленного наблюдения.

Олень подпрыгивал и крутился на все стороны на небольшом холмике между деревьев. Он не играл с другими животными и не исполнял брачный танец. «Возможно, у него просто хорошее настроение», — предположили пользователи соцсетей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты по диким животным тоже не смогли дать точный ответ, что заставило оленя вести себя так необычно.

Анна Лысенко

Читайте также

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Познер назвал лучшего журналиста России
Роструд предупредил россиян о рабочем дне 31 декабря
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Взрыв в космосе вызвал «дождь» из золота и платины
Кэмерон Диаз — 47: роли, из-за которых все от нее без ума (фото)
Здоровье
Как вас обманывают гинекологи Узнайте правду.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Автомобилистов ждет полезное изменение с 1 сентября С 1 сентября водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение «Помощник ОСАГО» и электронная подпись
Кино
Кэмерон Диаз — 47: яркие кадры с блондинкой, очаровавшей мир Несмотря на то, что последний фильм с ее участием увидел свет в 2014 году, ее невозможно забыть и уж тем более разлюбить. Рассказываем, за какие роли Кэмерон Диаз навсегда останется в списке самых обожаемых зрителями актрис
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Популярные темы на «Детях»
Зажралась? 314
Брянские каникулы 252
как вы относитесь к подобным действиям 221
Как потратить деньги 176
Леди
В моду вошел «черепаший» макияж Креативная идея от блогеров и визажистов – рисовать на веках панцирь черепахи. В отличие от супа, ни одно животное при создании образа не пострадает!
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь