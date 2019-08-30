13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень исполнил странный танец в лесу (видео)
Эксперты не знают, что заставило его так прыгать.
В Йеллоустонском национальном парке в США заметили оленя, который исполнил необычный танец. Животное попало на камеру удаленного наблюдения.
Олень подпрыгивал и крутился на все стороны на небольшом холмике между деревьев. Он не играл с другими животными и не исполнял брачный танец. «Возможно, у него просто хорошее настроение», — предположили пользователи соцсетей.
Эксперты по диким животным тоже не смогли дать точный ответ, что заставило оленя вести себя так необычно.
Анна Лысенко