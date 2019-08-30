13:33 (мск), источник: Московский комсомолец
Людей, давно работающих без отпуска, призвали не пить кофе
В долгосрочной перспективе напиток может оказаться вреден.
Кофе, употребляемый в чрезмерном количестве, оказывает негативный эффект на людей, страдающих от хронической усталости или долгое время работающих без отпуска. С таким утверждением выступила российская диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Эксперт, на которую ссылается vm.ru, заявила, что сладкий зерновой черный кофе может быть полезным для людей, страдающих от пониженного кровяного давления. В качестве средства, позволяющего избавиться от сонливости, Дианова также назвала зеленый чай, однако отметила, что кофе приходится по вкусу большему количеству людей.
Ранее группа ирландских исследователей, представляющих Университетский колледж Дублина, пришла к выводу, что употребление напитков с кофеином (в том числе, чая и кофе) во время беременности может навредить будущему ребенку, негативно отразившись на размере плода и увеличивая риск осложнений при родах. Также некоторые исследования демонстрируют, что в случае злоупотребления кофе может навредить кому угодно — в чрезмерных количествах этот напиток может стать причиной воспалительных процессов в мочеполовой системе и некоторых других хронических болезней. Около года назад группа исследователей, представляющих Сеульский университет, пришла к выводу, что кофе в чрезмерных количествах сказывается на структуре мозга человека, что может привести к проблемам со сном, особенно в пожилом возрасте. А недавно исследователи из Гарварда сообщили, что злоупотреблять кофе также не следует людям, страдающим от мигрени.
В то же время, учёные все чаще приходят к выводу, что большинству людей и кофе при умеренном потреблении приносит пользу, а не вред. В частности, предполагается, что он защищает от диабета, помогает похудеть и снижает вероятность развития