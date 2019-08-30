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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Критики в Венеции назвали «Брачную историю» претендентом на «Оскар»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали «Брачную историю» режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на «Оскар», сообщает Independent.

Источник: РИА Новости

В фильме рассказывается о разладе между супругами Николь и Чарли, которых играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

Эксперты не сомневаются, что обоих выдвинут на «Оскар» в категориях «лучший актер» и «лучшая актриса». Также много положительных отзывов получили исполнители ролей второго плана (юристов пары) Лора Дерн и Рэй Лиотта.

The Independent подчеркнул, что режиссеру в фильме удалось добиться «почти идеальной интонации, сочетающей юмор и пафос», а Variety назвал фильм «работой крупного художника», в основе которой «блестящая, невероятно точная и человечная игра двух актеров».

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