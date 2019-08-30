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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Роттердам примет «Евровидение-2020»

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.

Источник: Paul Barendregt/Eurovision

«Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни “Евровидение” после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт», — говорится в сообщении.

«Евровидение-2019» проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

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