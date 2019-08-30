14:25 (мск), источник: Интерфакс
Роттердам примет «Евровидение-2020»
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.
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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.
«Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни “Евровидение” после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт», — говорится в сообщении.
«Евровидение-2019» проходило в израильском