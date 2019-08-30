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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сербии съели крупнейший в мире бургер (видео)

Он весил больше 66 кг.

В сербском городе Лесковац приготовили рекордного размера бургер с начинкой из плескавицы — традиционной балканской котлеты.

Вес блюда составил 66,25 кг. Оно оказалось в три раза больше, чем первый бургер, приготовленный на сцене местного ежегодного фестиваля барбекю.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Весь процесс занял 90 минут: приготовление мяса, его смешивание и распределение на тарелке, затем приготовление на гриле. Сложнее всего было перевернуть гамбургер», — сказала Любиса Джорджевич, которая была одним из трех шеф-поваров, готовивших рекордный бургер.

За приготовлением наблюдали тысячи посетителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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