В Сети раскритиковали девушку, которая высмеяла свое маленькое помолвочное кольцо

Пользовательница Twitter под ником Scurviana поделилась с подписчиками своим гневом по поводу крохотного помолвочного кольца, которое подарил ей возлюбленный.
Девушка объяснила, что с этим молодым человеком она встречается уже восемь лет, и последние три года они постоянно говорили о свадьбе. Естественно, она была уверена, что парень скоро сделает ей предложение. И не ошиблась.
Но подаренное кольцо настолько ее разочаровало, что она отправилась прямиком в Twitter, чтобы пожаловаться на скупость своего бойфренда. Однако сочувствия она не получила — подписчики начали позорить Scurviana за ее меркантильность.
Но самое интересное произошло позже. Девушке пришлось извиняться. Видимо, бурные дискуссии о кольце дошли до ее жениха, и он решил рассказать ей правду о случившемся. Оказалось, что он собирался купить большое и красивое кольцо, но по дороге в ювелирный магазин был ограблен. Единственное, на что у него хватило денег — это то самое скромное колечко, что он и преподнес возлюбленной.
Девушка рассказала об этом в соцсети и публично попросила прощения за свою неблагодарность.