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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети раскритиковали девушку, которая высмеяла свое маленькое помолвочное кольцо

Американка была крайне недовольна выбором жениха.

Пользовательница Twitter под ником Scurviana поделилась с подписчиками своим гневом по поводу крохотного помолвочного кольца, которое подарил ей возлюбленный.

Девушка объяснила, что с этим молодым человеком она встречается уже восемь лет, и последние три года они постоянно говорили о свадьбе. Естественно, она была уверена, что парень скоро сделает ей предложение. И не ошиблась.

Мы вместе уже восемь лет и уже три года говорим о свадьбе. Он сказал, что накопил деньги, чтобы купить это кольцо. Буду ли я выглядеть плохой или меркантильной, если скажу своему парню, что не хочу носить это маленькое кольцо?

Но подаренное кольцо настолько ее разочаровало, что она отправилась прямиком в Twitter, чтобы пожаловаться на скупость своего бойфренда. Однако сочувствия она не получила — подписчики начали позорить Scurviana за ее меркантильность.

Если он покупает это, значит, у него туго с деньгами. Так что, если они встречаются 8 лет, она должна была это знать, верно? Это, вероятно, все, что он мог себе позволить в короткие сроки. Неужели лучше ждать еще 3 года, чтобы он накопил на более дорогое кольцо?
Простое и милое кольцо. Я бы не стала жаловаться, по крайней мере, он надел его на твой палец.

Но самое интересное произошло позже. Девушке пришлось извиняться. Видимо, бурные дискуссии о кольце дошли до ее жениха, и он решил рассказать ей правду о случившемся. Оказалось, что он собирался купить большое и красивое кольцо, но по дороге в ювелирный магазин был ограблен. Единственное, на что у него хватило денег — это то самое скромное колечко, что он и преподнес возлюбленной.

Простите меня за неблагодарность. Оказывается, мой парень немного проголодался, когда ехал покупать для меня кольцо. Он остановился, чтобы купить еду, и в это время его ограбили.

Девушка рассказала об этом в соцсети и публично попросила прощения за свою неблагодарность.

Екатерина Гура

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