16:14 (мск), источник: Интерфакс
Аниматора в костюме коня оштрафовали за нарушение авторских прав
У него конфисковали туловище, голову и копыта.
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — В Петербурге Смольнинский суд оштрафовал аниматора Алексея Сычева, который 27 февраля ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» и предлагал с ним сфотографироваться за 300 рублей. Об этом сообщила объединенная
«Согласно заключению эксперта, ростовая фигура является переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) “Конь Юлий” в виде объемной фигуры — гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров», — говорится в
Аниматора оштрафовали на 1500 рублей. Костюм коня Юлия из трех элементов — головы, туловища и копыт, у него конфисковали.