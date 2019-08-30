19:14 (мск), источник: РИА Новости
Медведев раскритиковал работу регионов по освоению денег на экологию Волги
АСТРАХАНЬ, 30 авг — РИА Новости.
На совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги с участием членов правительства и глав регионов премьер отметил, что субъектам, кроме Москвы, из федерального бюджета выделяются субсидии для сокращения объема загрязненных стоков.
Хочу обратить внимание, коллеги, у нас финансирование в текущем году идет неравномерно: в Минстрой документы на получение субсидий представили 13 регионов, в трех регионах осуществлен перенос, в четырех регионах такой перенос планируется.
Медведев обратил внимание, что выделяемые средства используются не целиком и попросил сообщить, почему так происходит.
«Надо деньги выбирать, иначе у нас никакая работа не пойдет», — добавил премьер.
Он напомнил также, что, согласно федеральному проекту «Оздоровление Волги», до 2024 года предстоит втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в эту реку и ее притоки.
Это должно быть сделано за счет строительства и модернизации очистных сооружений, на что предполагается потратить более 140 миллиардов рублей, в том числе около 85 миллиардов из федерального бюджета.
«При этом мы, конечно, должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий — как от предприятий, так и от отдельных граждан», — заявил Медведев.
Помимо этого, премьер подчеркнул важность создания на Волге современного пассажирского флота.
«Но все равно нужно думать об этом: что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился», — отметил Медведев.
В завершение совещания глава кабмина вновь призвал участников ускорить работу в рамках проекта «Оздоровление Волги».
Медведев отметил, что понимает сложность проекта, который требует сочетания экологического и экономического аспектов.
«Но, тем не менее, работать надо быстрее, чтобы у нас не получалось ситуаций, когда регионы в массовом порядке все передвигают на 2020 год. Проект сложный, в этом году я к этому отнесусь с некоторым пониманием, но это недопустимо на будущее. <…> Если