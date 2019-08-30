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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Буйволовый скворец почистил зебре ресницы (видео)

Очень милая помощь.

В южноафриканском Национальном парке Крюгера сняли сцену удивительного «сотрудничества» между буйволовым скворцом и зеброй.

Птица помогла животному, почистив ресницы от надоедливых насекомых. Пока скворец обедал паразитами, зебра терпеливо и неподвижно ждала окончания процедуры. Справившись с «заданием» на одном глазу, птица приступила к ресницам на другом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Буйволовые скворцы практически всё время проводят около пасущихся животных. Они садятся на них и выбирают клещей и личинок.

Анна Лысенко

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