18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Буйволовый скворец почистил зебре ресницы (видео)
Очень милая помощь.
В южноафриканском Национальном парке Крюгера сняли сцену удивительного «сотрудничества» между буйволовым скворцом и зеброй.
Птица помогла животному, почистив ресницы от надоедливых насекомых. Пока скворец обедал паразитами, зебра терпеливо и неподвижно ждала окончания процедуры. Справившись с «заданием» на одном глазу, птица приступила к ресницам на другом.
Буйволовые скворцы практически всё время проводят около пасущихся животных. Они садятся на них и выбирают клещей и личинок.
Анна Лысенко