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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пекарь из Словении рисует картины на хлебе (видео)

Когда и вкусно, и красиво.

Анита Самер — пекарь-самоучка из Словении. Она начала печь хлеб после того, как ее супругу по состоянию здоровья запретили есть дрожжевой хлеб. Методом проб и ошибок Анита научилась выпекать хлебобулочные изделия самостоятельно, а затем решила добавить в этот процесс немного творчества.

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Девушка начала экспериментировать с узорами и рисунками, вырезая их на поверхности теста. Чуть позже она стала добавлять в свои хлебные картины яркости с помощью цветных специй, молотого кофе и других натуральных красителей.

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Для получения специфических рисунков и узоров Анита часто использует бумажный трафарет, с помощью которого наносит как сам рисунок, так и краску.

Екатерина Гура

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