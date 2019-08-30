18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пекарь из Словении рисует картины на хлебе (видео)
Когда и вкусно, и красиво.
Анита Самер —
Девушка начала экспериментировать с узорами и рисунками, вырезая их на поверхности теста. Чуть позже она стала добавлять в свои хлебные картины яркости с помощью цветных специй, молотого кофе и других натуральных красителей.
Для получения специфических рисунков и узоров Анита часто использует бумажный трафарет, с помощью которого наносит как сам рисунок, так и краску.
Екатерина Гура