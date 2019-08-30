18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске обнаружили странное оранжевое существо (видео)
Обычно это «чудище» живет на дне.
Американка Сара Вассер плыла с родными на лодке, когда увидела на поверхности воды странное оранжевое существо. Она смело подняла «пришельца» и увидела похожие на ветви щупальца.
Причудливо извивающееся морское существо оказалось офиурой, или змеехвосткой. Это животные из типа иглокожих, которые обитают на морском дне. Внешне они немного похожи на морских звёзд.
Почему донное существо плавало на поверхности, неизвестно.
Анна Лысенко