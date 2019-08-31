Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерьми Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку рассказала, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.
По словам источников, Вестерхауд рассказала об отношениях президента с детьми ранее в августе на неофициальном ужине с представителями СМИ, пока Трамп находился в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси.
Сам Трамп заявил в субботу журналистам, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей, однако признал, что ее слова «были немного обидными». При этом он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она «прекрасный человек и усердно учится».
Ранее сообщалось, что личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут отправлена в отставку. Как сообщала газета New York Times, причиной увольнения стали утечки, допущенные 28-летней Вестерхаут относительно семейной жизни своего босса и некоторых деталей его рабочей деятельности. По данным газеты, Трамп узнал об утечках в четверг и немедленно принял решение расстаться с сотрудницей.