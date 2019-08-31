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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали об опасности переедания орехов

МОСКВА — РИА Новости. Врачи рекомендуют съедать не более 50 граммов орехов в день, иначе можно получить непроходимость кишечника.

Источник: РИА "Новости"

«У человека, съевшего за один раз один и более килограмм орехов, возможно развитие кишечной непроходимости, а это угрожающее жизни состояние. Пережеванные орехи, попадая в кишечник, образуют единую липкую массу, которая может спровоцировать такое грозное состояние», — рассказала РИА Новости заведующая центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

В свою очередь, завкафедрой терапевтических дисциплин 2-го ПМФИ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева подчеркнула, что людям, страдающим от пакреатита, вообще нельзя есть орехи, поскольку они провоцируют обострение, особенно если болезнь находится в рецидиве.

При этом все опрошенные РИА Новости медики отмечают, что в умеренных количества орехи очень полезны: в них присутствует почти вся группа витаминов В, витамин Е, К, бета-каротин, в фисташках есть также витамин А.

Так, уточнила Бурляева, к примеру, в 100 граммах фундука содержится 136 процентов от суточной нормы витамина Е, который защищает клеточную стенку от повреждений, а в 100 граммах фисташек — 85 процентов суточной нормы витамина В6, 58 процентов витамина В1 и 18 процентов от суточной нормы холина (нормализует уровень холестерина).

Помимо этого, орехи содержат и минеральные вещества — селен, марганец и медь.

Магний необходим для нормализации мышечных сокращений, его часто назначают беременным от тонуса матки. Это элемент, который приводит в порядок работу сердечно-сосудистой системы. Медь, в свою очередь, запускает биохимические процессы в организме.

Максимальная калорийность — у кедровых орехов: 673 килокалории на 100 граммов, а минимальная — у фисташек (около 560 килокалорий).

Учитывая калорийность, тем, кто старается похудеть, врачи советуют есть орехи только в первой половине дня, а те, кто занимается спортом, ведет активный образ жизни, могут позволить себе их и в более позднее время, подытожила Бурляева.

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