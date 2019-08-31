12:54 (мск), источник: РИА Новости
Испанские ученые нашли мутацию, которая защищает от ВИЧ
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ученые испанского исследовательского института Instituto de Salud Carlos III нашли генную мутацию, которая защищает от
Мутация, возникающая в гене TNPO3, приводит к развитию редкого заболевания —
Это уже второй случай, когда генетические модификации демонстрируют сопротивляемость вирусу ВИЧ.
Ранее китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована с помощью мутации CCR5Δ32 так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ.