13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Королева Великобритании подшутила над туристами из США
Ее не узнали.
Группа американских туристов не узнала королеву Великобритании, случайно встретив ее на территории замка Балморал в Шотландии, сообщает Daily Mail.
Балморал — королевская резиденция с момента постройки в 1852 году. На территории поместья разрешены экскурсии. Отдыхая здесь, Елизавета ІІ меняет яркие наряды на твидовый костюм, платок на голове и резиновые сапоги.
В таком скромном виде 93-летняя королева и отправилась на прогулку в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина. Увидев пожилую женщину, группа американских туристов поинтересовалась, живет ли она неподалеку. Королева ответила, что у нее и правда есть дом поблизости.
Тогда туристы поинтересовались, доводилось ли ей встречать королеву Великобритании. «Нет, но этому полицейскому доводилось», — пошутила Елизавета ІІ, указав на своего телохранителя.
Ричард Гриффин работает на королевскую семью уже больше 30 лет, уточняют СМИ.
Анна Лысенко