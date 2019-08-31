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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Королева Великобритании подшутила над туристами из США

Ее не узнали.

Группа американских туристов не узнала королеву Великобритании, случайно встретив ее на территории замка Балморал в Шотландии, сообщает Daily Mail.

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Балморал — королевская резиденция с момента постройки в 1852 году. На территории поместья разрешены экскурсии. Отдыхая здесь, Елизавета ІІ меняет яркие наряды на твидовый костюм, платок на голове и резиновые сапоги.

В таком скромном виде 93-летняя королева и отправилась на прогулку в сопровождении офицера охраны Ричарда Гриффина. Увидев пожилую женщину, группа американских туристов поинтересовалась, живет ли она неподалеку. Королева ответила, что у нее и правда есть дом поблизости.

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Замок Балморал, Шотландия

Тогда туристы поинтересовались, доводилось ли ей встречать королеву Великобритании. «Нет, но этому полицейскому доводилось», — пошутила Елизавета ІІ, указав на своего телохранителя.

Ричард Гриффин работает на королевскую семью уже больше 30 лет, уточняют СМИ.

Анна Лысенко

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