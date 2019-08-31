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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Индии выполнил опасные трюки на тракторе (видео)

Он научился их делать сам.

21-летний Гагги Бансра из Индии уже больше четырех лет выполняет разные трюки за рулем трактора.

Выпускник колледжа работает на полях своего отца в штате Пенджаб на севере страны. Посмотреть, как он ловко балансирует на задних колесах и поднимает трактор практически вертикально, приходят его друзья и соседи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бансра часто тренируется и совершенствует свое мастерство.

Анна Лысенко

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