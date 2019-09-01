Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
12Снимки наложницы короля Таиланда
16:32 (мск), источник: РИА Новости

В России с сентября изменятся некоторые законы

МОСКВА — РИА Новости. С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Источник: РИА "Новости"

Так, должен завершиться перерасчет пенсий неработающим сельским пенсионерам, который начался еще в начале года. Речь идет о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате, которая составляет 5334,19 рубля, для имеющих 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве.

Надбавка полагается представителям некоторых профессий, список которых расширили в июне этого года.

Читайте также
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

В обновленный перечень из более 500 профессий вошли, в частности, врачи-эпизоотологи, лаборанты, заведующие ветеринарными аптеками и специалисты, занимающиеся обслуживанием сельскохозяйственной техники.

Европротокол онлайн

С начала сентября автомобилисты смогут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия без необходимости вызывать сотрудников Госавтоинспекции.

Теперь достаточно будет заполнить извещение об аварии на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника ДТП. Затем пострадавший сможет получить возмещение.

Нововведение позволит ускорить оформление аварий по европротоколу.

Читайте также
В России изменились правила призыва на военную службу

Борьба с «билетной мафией»

С начала осени право реализации билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия останется только у организаций культуры, а также у компаний, с которыми они заключили договор. При этом плата за оказание покупателю сопутствующих услуг не должна составлять менее десяти процентов от стоимости билета.

Кроме того, вернуть полную стоимость билета можно будет не позднее чем за десять дней до мероприятия. При сдаче билета не позднее пяти дней до этой даты — половину, в срок от пяти до трех дней — 30 процентов. Закон о борьбе с «билетной мафией» был принят в июле.

Читайте также
В российских регионах составлен «портрет» бедности

Учет для беспилотников

С 27 сентября владельцы квадрокоптеров и дронов будут обязаны ставить беспилотники на учет в Росавиации в течение десяти рабочих дней со дня приобретения.

При этом регистрации подлежат сделанные в России или ввезенные из-за границы для постоянного использования аппараты. Беспилотники должны весить от 0,25 килограмма до 30 килограммов.

При постановке дрона или квадрокоптера на учет будет необходимо указать контактные и паспортные данные, а также и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Читайте также
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Правило не распространяется на устройства, которые принадлежат гражданам других стран или привозятся в Россию, например, для участия в спортивных мероприятиях.

«Замещение» нотариуса

С 1 сентября жители населенных пунктов, где нет нотариуса, смогут обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации или специально уполномоченному лицу.

Граждане, «замещающие» нотариуса, могут не иметь специального образования, однако будут не вправе совершать удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимостью.

 Украинская община Крыма предложила запустить хештег 'УкраинаПораДомой'
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
США нанесли удар в районе Идлиба, не уведомив Россию
Стало известно, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Захарова высмеяла отказ Польши приглашать Россию
Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Фотогалерея: какой была трагедия в Беслане
В России изменились правила призыва на военную службу
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
12 приемных детей отказались возвращаться в семью после лагеря Проводится проверка
Леди
Что такое гардероб по подписке и почему это популярно Для чего и для кого создаются сервисы продажи одежды и обуви по абонементу?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь