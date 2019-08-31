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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продавшая Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Источник: РИА "Новости"

На днях после осмотра экспозиций на МАКС-2019 Путин вместе турецким коллегой Рейджепом Эрдоганом подошли к палатке с мороженым. Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017.

Сафронова отметила, что уже несколько лет работает на авиасалоне не только продавщицей, но и менеджером по организации торговли, поэтому встреча с президентом стала просто совпадением.

«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», — объяснила она в эфире НТВ.

По словам девушки, мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.

Также Сафронова рассказала, что «заставила» турецкого президента кусать мороженое, потому что в купленном им стаканчике ложка предусмотрена не была.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавщица мороженого «той самой» девушкой, но допустил, что на МАКС «из года в год работают одни и те же компании».

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