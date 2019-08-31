15:33 (мск), источник: РИА Новости
Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Продавшая Владимиру Путину мороженое на международном
На днях после осмотра экспозиций на МАКС-2019 Путин вместе турецким коллегой Рейджепом Эрдоганом подошли к палатке с мороженым. Позже СМИ обратили внимание, что российскому лидеру продала мороженое та же девушка, что и на МАКС-2017.
«Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания», — объяснила она в эфире НТВ.
По словам девушки, мороженое для себя и Эрдогана Путин выбирал сам.
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