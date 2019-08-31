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21:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер лучший друг Шварценеггера

Актер и политик Арнольд Шварценеггер на своей странице в Instagram сообщил о смерти своего друга, итальянского бодибилдера Франко Коломбо.

Спортсмен ушел из жизни 30 августа в возрасте 78 лет. По информации итальянского издания La Nuova, Коломбо из-за проблем с сердцем утонул в море недалеко от Сан-Теодоро в регионе Сардиния.

«Сегодня я опустошен. Но я очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которую мы вместе делили… Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе», — написал Шварценеггер. Он признался, что будет скучать по другу и всегда помнить о нем.

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Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. После успешной боксерской карьеры итальянец переехал в Западную Германию, где увлекся бодибилдингом. В 1976 году Франко Коломбо впервые становится «Мистером Олимпия», второй раз этот титул он завоевывает в 1981-м.

Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах «Бегущий человек», «Конан-варвар» и «Терминатор» (1984).

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