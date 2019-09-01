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00:22 (мск), источник: РИА Новости

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщает министерство иностранных дел страны.

Источник: РИА Новости

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы», — говорится в сообщении.

С сентября Финляндия будет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения.

«Что касается туристов и других частных посетителей, наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута заявителем.

Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате; выписка из банка за три предыдущих месяца; или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России", — говорится в сообщении МИД Финляндии.

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Ранее все эти документы в визовых центрах Финляндии в России не требовались и запрашивались в исключительных случаях.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге заверили, что продолжат практику выдачи многолетних шенгенских виз и надеются, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявлял, что Россия не планирует ужесточать визовые требования для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз финской стороной для россиян.

По итогам 2018 года, 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Финляндия выдала в России в 2018 году 669 025 шенгенских виз, в то время как в остальных странах мира 99 953 виз.

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