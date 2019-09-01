Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает

В ход идут автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, старые игрушки — все, что попадется под руку. Считать ли ЖКХ-арт самостоятельным направлением искусства — вопрос открытый, но эмоций такие композиции способны вызвать массу. «Лента.ру» собрала по российским дворам самые смешные и жуткие образцы стиля.
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ЖКХ-арт — самобытное явление, уходящее корнями в 60−70-е, когда во дворах советских типовых микрорайонов начали устанавливать макеты паровозов, самолетов, а затем — деревянных богатырей и персонажей русских сказок. С переходом на рыночные рельсы об украшательстве на время забыли, а в конце 90-х — начале 2000-х явление вернулось.
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Классика жанра — лебеди из покрышек. Такие фигуры можно найти по всей стране — от Мурманска до Ростова-на-Дону, от Владивостока до Нальчика. И в Санкт-Петербурге тоже. Во-первых, это красиво, во-вторых — решает вопрос с утилизацией отработавшей свое резины.
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Сегодня ЖКХ-артом занимаются как представители коммунальных служб, так и сами жильцы — так они пытаются уйти от серости типовой застройки и добавить своему двору индивидуальности.
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У многих получается. В ход идут самые странные решения — подобной смелости ждешь, скорее, от авангардного художника, чем от простых жителей Комсомольска-на-Амуре. Впрочем, возможно, установка унитаза в качестве цветочной клумбы — не столько отчаянная попытка украсить двор, сколько, как предполагают комментаторы снимка, осознанное цитирование дадаиста и сюрреалиста Марселя Дюшана (в 1917 году он представил в Нью-Йорке композицию «Фонтан», которая представляла собой перевернутый писсуар).
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Наивное стремление «сделать красиво» довольно часто приводит к результату если не противоположному, то явно не предусмотренному: творчество ЖКХ-художников способно ввергнуть зрителя в ступор, а иногда и напугать.
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Впрочем, порой очевидно, что таким и был замысел автора: подобное случайно получиться не могло. «Площадка для детей, которые плохо себя ведут», — прокомментировал свой снимок автор, пользователь под ником gribovodoved.
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Если лебеди из шин — классическое творение коммунальщиков, квинтэссенция ЖКХ-стиля работы самих жителей — декор двора с применением старых мягких игрушек.
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Оригинальные решения часто вызывают в памяти кадры триллеров — сложно поверить, что авторы этой инсталляции не вдохновлялись «Настоящим детективом».
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Чаще всего авторы выдающихся образцов стиля — жильцы, у которых много свободного времени: прежде всего пенсионеры-активисты или просто районные чудаки. Это роднит ЖКХ-арт с ар-брют — в 1945-м этот термин предложил французский художник Жан Дюбюффе, пытаясь отделить искусство как творческий выплеск от культурного контекста.
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Под ар-брют понимают, в частности, творчество не знакомых с европейской цивилизацией дикарей, детей, душевнобольных и опустившихся маргиналов — людей, по определению не ориентирующихся на арт-рынок и критику, творящих импульсивно и стихийно.
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Если смотреть на произведения ЖКХ-арта через эту рамку, многое становится на свои места. Неважно, что имел в виду автор, неважно, зачем он это сделал, — свободный выплеск творческой активности, и точка.
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Считается, что ЖКХ-арт — специфическое российское (советское и постсоветское) явление. Действительно, панельные микрорайоны остаются основной средой обитания «неведомых зверушек», созданных коммунальщиками и самими жильцами.
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Но «родственников» российских ЖКХ-объектов можно найти и за границей. Стоит вспомнить, например, мексиканский «Остров кукол» — место, недавно признанное самой жуткой достопримечательностью в мире.
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Впрочем, если собрать образцы жанра из нескольких российских городов в замкнутом пространстве, не исключено, что наши арт-объекты дадут мексиканским серьезную фору.
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«Не рекомендуется к просмотру беременным и кормящим женщинам, лицам с неустойчивой психикой и заболеваниями центральной нервной системы», — комментирует свой снимок пользователь safik_off. И действительно, такая трактовка образов Чебурашки и крокодила Гены заставляет поежиться.
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По сути, ЖКХ-арт дает простым горожанам возможности для свободной творческой самореализации — в отличие от граффити и паблик-арта на улицах и площадях, размещение странноватых малых форм во дворах практически никак не регулируется.
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Хотя первые попытки уже сделаны. Весной 2019-го департамент городского хозяйства и экологии Самары разослал районным администрациям письмо с просьбой отказаться от использования старых покрышек в декоре общественных пространств и провести беседы с жителями. Так что постепенно характерного облика лебеди начнут покидать российские дворы. Не исключено, что лет десять спустя горожане будут вспоминать об этих птичках с ностальгическим теплом.
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Еще одно основание считать ЖКХ-арт уходящим жанром — поколенческий фактор. Все-таки в большинстве случаев объекты создаются людьми старшего возраста, а значит, со временем этот хтонический подход к оформлению дворов должен сойти на нет. Хотя в череде лебедей и повешенных зверушек в российских дворах нет-нет да и мелькнет какой-нибудь современный образ. Так что преданным ценителям жанра есть на что надеяться.
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