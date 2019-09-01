Минтруд назвал число работающих россиян старше трудоспособного возраста

Их доля среди всех занятых россиян за последние пять лет выросла с 8,5% до 9,6%. По словам министра, в России «работают более 95% экономически активного населения».
Глава Минтруда России рассказал участникам встречи о проведенном чемпионате по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills и реализации с 2019 года программы профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости.
По данным главы ведомства, на организацию обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по пять миллиардов рублей, а ежегодно обучение будут проходить не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста.
Двухдневная встреча министров труда стран G20 открылась в воскресенье в Японии. Главным вопросом для обсуждения станет проблема трудоустройства населения на фоне демографических изменений в большинстве стран в связи с продолжающимся старением общества.