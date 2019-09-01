10:03 (мск), источник: "Российская газета"
Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и интимной жизни
Исследователи из США выяснили, что аэробные нагрузки улучшают здоровье
Как пояснила доктор Лора Берман, аэробные упражнения укрепляют сердце (если нет противопоказаний), в результате чего улучшается кровообращение во всем теле.
В рамках нового исследования специалисты зафиксировали, что у мужчин, которые уделяют бегу около 4,5 часов в неделю и способны за семь минут преодолеть 1600 метров, риск развития эректильной дисфункции снижен на 23%.
Так, четыре часа бега в неделю на 30% уменьшали риск появления сексуальной дисфункции у женщин, передает CNN.
«Мужчины и женщины с хорошими показателями здоровья, ведущие здоровый образ жизни, как правило, не имеют проблем и в интимной жизни. А вот создать проблемы в этой сфере может практически любое заболевание, — отметила доктор Лорен Стрейхер из