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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку». Артистка записала и опубликовала видео в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в интервью каналу «А поговорить» певица противопоставила себя «мирным» звездам шоу-бизнеса и «телочкам в туфлях», упомянув и имя Валерии.

«Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая “телочка в туфлях” <…> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка», — пояснила Наргиз.

В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. В программе «А поговорить» она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.

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