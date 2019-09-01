Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

Ранее в интервью каналу «А поговорить» певица противопоставила себя «мирным» звездам шоу-бизнеса и «телочкам в туфлях», упомянув и имя Валерии.
«Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая “телочка в туфлях” <…> Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка», — пояснила Наргиз.
В августе продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве с лейблом. По словам певицы, это решение было неожиданным и сорвало концертный тур в августе. В программе «А поговорить» она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.