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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец покорил соцсети снимками домашней уборки (фото)

Хозяйки оценили.

Житель США Майкл Оонк опубликовал в соцсетях серию снимков, на которых он моет посуду, подметает мусор и делает другую домашнюю работу.

«Как отправить сексуальные снимки своей даме», — подписал он фотографии.

Пользователи соцсетей юмор оценили и признали, что это намного лучше, чем фотографии спортивных торсов на пляже.

Оонк опубликовал галерею еще в марте. В конце августа резонансную публикацию заметили СМИ. Снимки стали вирусными — ими поделились уже почти 450 тысяч человек по всему миру.

Анна Лысенко

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