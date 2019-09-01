12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец покорил соцсети снимками домашней уборки (фото)
Хозяйки оценили.
Житель США Майкл Оонк опубликовал в соцсетях серию снимков, на которых он моет посуду, подметает мусор и делает другую домашнюю работу.
«Как отправить сексуальные снимки своей даме», — подписал он фотографии.
Пользователи соцсетей юмор оценили и признали, что это намного лучше, чем фотографии спортивных торсов на пляже.
Оонк опубликовал галерею еще в марте. В конце августа резонансную публикацию заметили СМИ. Снимки стали вирусными — ими поделились уже почти 450 тысяч человек по всему миру.
Анна Лысенко