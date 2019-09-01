16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Работа мечты: компания будет платить за поедание пудингов
Это можно делать на диване перед телевизором.
Британская компания по производству десертов ищет сотрудника, который будет пробовать пудинги и получать за это 15 фунтов стерлингов в час (1217 рублей).
Как пишет Metro, дегустатор требуется на три месяца. При этом он может не показываться в офисе и работать удаленно, а пудинги для тестирования ему будут выдавать бесплатно. В какое время дня и в каком ритме тестировать продукцию, сладкоежка сможет решать сам.
Новый сотрудник должен будет заполнять бланк отзыва, оценивая не только вкус блюда, но и текстуру, а также внешний вид.
В объявлении компания отмечает, что будет рада инициативным людям, которые смогут внести предложения для усовершенствования продукции.
Анна Лысенко