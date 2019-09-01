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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Папа Римский застрял в лифте на полчаса

Он принес свои извинения ожидающим.

Источник: AP 2019

Папа Франциск опоздал на традиционную воскресную встречу с верующими, потому что застрял в лифте почти на полчаса, сообщает AFP.

Понтифик должен был прибегнуть к помощи пожарных для своего освобождения.

Папа извинился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане в полдень. Он попросил людей поаплодировать спасателям, пришедшим ему на выручку.

В своем обращении папа Франциск призвал мировые правительства принять решительные меры для борьбы с глобальным потеплением и сократить использование ископаемого топлива, заявив, что мир переживает чрезвычайную климатическую ситуацию.

Анна Лысенко

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