17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Папа Римский застрял в лифте на полчаса
Он принес свои извинения ожидающим.
Папа Франциск опоздал на традиционную воскресную встречу с верующими, потому что застрял в лифте почти на полчаса, сообщает AFP.
Понтифик должен был прибегнуть к помощи пожарных для своего освобождения.
Папа извинился перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане в полдень. Он попросил людей поаплодировать спасателям, пришедшим ему на выручку.
В своем обращении папа Франциск призвал мировые правительства принять решительные меры для борьбы с глобальным потеплением и сократить использование ископаемого топлива, заявив, что мир переживает чрезвычайную климатическую ситуацию.
Анна Лысенко