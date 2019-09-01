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20:11 (мск), источник: РИА Новости

Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому

АФИНЫ, 1 сен — РИА Новости. Синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад. Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила.

Источник: РИА Новости

Синод решил предоставить «увольнение из патриархата Вселенского патриаршего трона» архиепископу Хариупольскому Иоанну, «лично и только ему», он окончательно освобождается от ответственности за приходы русской традиции в Западной Европе. Пастырство над приходами экзархата во Франции теперь является обязанностью Галльского митрополита Эммануила.

Прелатом приходской церкви святого Александра Невского в Париже Синод назначил профессора университета Алексея Струве. Настоятелями собора в последние десятилетия были правящие архиереи.

Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. На 7 сентября назначено общее собрание — Генеральная Ассамблея экзархата, на котором будет принято решение о будущем.

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Многие священники и прихожане выступали против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви.

Обсуждается предложение возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей. Помимо этого, может быть объявлено о создании автономной митрополии русских приходов.

Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. В 1920-х годах согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались «Западноевропейская епархия» (или «Западноевропейская митрополия») с центром в Париже.

В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением церкви в СССР объявил о «временном прерывании» отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.

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