05:11 (мск), источник: Известия
Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
На ранней стадии употребления ребенком наркотиков пресечь беду проще, считают специалисты.
С началом нового учебного года может вступить в силу новый порядок проверок учащихся на употребление наркотических средств и запрещенных препаратов. «Известия» узнали у специалистов, что нового предлагает потенциальная инструкция и как действует механизм контроля за учащимися сейчас.
Напомним, что документ, устанавливающий для Минздрава, МВД, Минобрнауки и Минпросвещения алгоритм мероприятий по раннему выявлению потребителей запрещенных препаратов среди школьников и студентов, широко обсуждался в апреле 2019 года. Приказ пока на согласовании в ведомствах и не подписан.
Документ требует от правоприменителей «повышения адресности контингента», то есть более четкого определения группы риска в каждом конкретном учебном заведении. А рабочей группе Антинаркотического комитета предписано «проведение
На сегодняшний день любое тестирование — дело добровольное. Что же касается медицинских тестов, то от представителей ребенка требуется еще и письменное информированное согласие.
Если тест не медицинский (социально-психологический), то согласие родителей не требуется. Если же проводится профилактический медосмотр, то с 15 лет необходимо информированное письменное согласие подростка, а до этого возраста — одного из родителей или другого законного представителя.
«Это регламентировано федеральным законом № 3-ФЗ “О наркотических средствах и психотропных веществах”, ст. 53.4 п. 2 УК РФ. Если факт установлен, то такой подросток должен направляться в специализированную медицинскую организацию для оказания наркологической помощи. Обязательно соблюдение конфиденциальности полученных в результате тестирования или осмотров сведений», — пояснил юридические тонкости процедуры «Известиям» Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm.
Действующая сейчас процедура регламентирована приказом Минздрава № 581 (от 06.10.2014). Этот документ устанавливает нижнюю границу возраста обследуемого в 13 лет. «Это добровольные осмотры, от них можно отказаться», — рассказывает Иноядов.
Состав осмотра выглядит так: беседа, предварительное
химико-токсикологическоеисследование (моча), подтверждающее исследование и разъяснение результатов. Эти сведения вносятся в амбулаторную медицинскую карту.
Педагоги и наркологи
«Такие вещи, конечно, надо контролировать. Но, с другой стороны, это очень деликатная проблема, и здесь принцип добровольности старшеклассников, а главное, их родителей должен быть свято соблюден. К сожалению, были случаи, когда это происходило довольно
Евгений Брюн, помимо прочего, считает, что используемые методы тестирования не вполне актуальны. «Это тотальное тестирование, я думаю, тупиковый путь. Он дорогой, к тому же сейчас есть новые виды наркотиков, на которые не существует тестов в мире вообще, и нет возможности запустить эти тесты, поскольку каждый раз появляются новые наркотики. Ничего таким образом не выявить», — сообщил он ТАСС, уточнив, что группа риска наркозависимости составляет около 25% от общего числа учащихся. «Есть механизмы раннего выявления, формирования группы риска — их и надо тестировать».
Не в каждом учебном заведении выработан тактичный и этичный подход к процедуре, сообщила «Известиям» девиантолог, психоаналитический психотерапевт Гелена Иванова. «В некоторых школах проводится тестирование детей на наркотики в форме сдачи анализа мочи. Дети воспринимают эту процедуру как унижение, так как она проводится публично», — говорит специалист. Гелена Иванова считает, что хорошей альтернативой школьной профилактики стала бы профилактика внутри семьи.
Сегодня в аптеках продаются тесты на 5 до 20 видов наркотиков, но большинство родителей не знают об их существовании и возможности тестирования ребенка в домашних условиях хотя бы при первых подозрениях.
«Очень часто по несколько лет родители видят, что с детьми
По мнению специалиста, на ранней стадии употребления наркотических веществ психотерапевтическая помощь весьма эффективна. «Когда у ребенка уже длительное время есть зависимость от наркотических веществ, то здесь уже в первую очередь нужна медицинская реабилитация, групповые формы психотерапии», — говорит Иванова.