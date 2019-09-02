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05:11 (мск), источник: Известия

Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах

На ранней стадии употребления ребенком наркотиков пресечь беду проще, считают специалисты.

С началом нового учебного года может вступить в силу новый порядок проверок учащихся на употребление наркотических средств и запрещенных препаратов. «Известия» узнали у специалистов, что нового предлагает потенциальная инструкция и как действует механизм контроля за учащимися сейчас.

Напомним, что документ, устанавливающий для Минздрава, МВД, Минобрнауки и Минпросвещения алгоритм мероприятий по раннему выявлению потребителей запрещенных препаратов среди школьников и студентов, широко обсуждался в апреле 2019 года. Приказ пока на согласовании в ведомствах и не подписан.

Но если он будет утвержден, то уже с сентября заработает обновленный механизм контроля, предусматривающий специальные социально-профилактические тесты, которые будут предшествовать медосмотрам.

Документ требует от правоприменителей «повышения адресности контингента», то есть более четкого определения группы риска в каждом конкретном учебном заведении. А рабочей группе Антинаркотического комитета предписано «проведение информационно-коммуникационной кампании», чтобы убедить родителей не отказываться от социально-психологического тестирования и медосмотров.

Только добровольно

На сегодняшний день любое тестирование — дело добровольное. Что же касается медицинских тестов, то от представителей ребенка требуется еще и письменное информированное согласие.

Если тест не медицинский (социально-психологический), то согласие родителей не требуется. Если же проводится профилактический медосмотр, то с 15 лет необходимо информированное письменное согласие подростка, а до этого возраста — одного из родителей или другого законного представителя.

«Это регламентировано федеральным законом № 3-ФЗ “О наркотических средствах и психотропных веществах”, ст. 53.4 п. 2 УК РФ. Если факт установлен, то такой подросток должен направляться в специализированную медицинскую организацию для оказания наркологической помощи. Обязательно соблюдение конфиденциальности полученных в результате тестирования или осмотров сведений», — пояснил юридические тонкости процедуры «Известиям» Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm.

Действующая сейчас процедура регламентирована приказом Минздрава № 581 (от 06.10.2014). Этот документ устанавливает нижнюю границу возраста обследуемого в 13 лет. «Это добровольные осмотры, от них можно отказаться», — рассказывает Иноядов.

Состав осмотра выглядит так: беседа, предварительное химико-токсикологическое исследование (моча), подтверждающее исследование и разъяснение результатов. Эти сведения вносятся в амбулаторную медицинскую карту.

Школа или семья

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Педагоги и наркологи по-разному относятся к тестированию в школах. Современные реалии говорят о том, что эта мера стала необходимой. К сожалению, в стране по-прежнему велик уровень наркотизации несовершеннолетних. По мнению главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подавляющее большинство зависимых начинают потреблять запрещенные препараты в 13−15 лет, а попадают на учет после 18. Однако существующая процедура тестирования вызывает массу вопросов у экспертов.

«Такие вещи, конечно, надо контролировать. Но, с другой стороны, это очень деликатная проблема, и здесь принцип добровольности старшеклассников, а главное, их родителей должен быть свято соблюден. К сожалению, были случаи, когда это происходило довольно по-хамски, жестко, демонстративно и вызывало негативную реакцию. Поэтому это требует очень серьезной работы педагогов, врачей и так далее», — поделился в эфире «Радио 1» своим мнением известный педагог, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

Евгений Брюн, помимо прочего, считает, что используемые методы тестирования не вполне актуальны. «Это тотальное тестирование, я думаю, тупиковый путь. Он дорогой, к тому же сейчас есть новые виды наркотиков, на которые не существует тестов в мире вообще, и нет возможности запустить эти тесты, поскольку каждый раз появляются новые наркотики. Ничего таким образом не выявить», — сообщил он ТАСС, уточнив, что группа риска наркозависимости составляет около 25% от общего числа учащихся. «Есть механизмы раннего выявления, формирования группы риска — их и надо тестировать».

Не в каждом учебном заведении выработан тактичный и этичный подход к процедуре, сообщила «Известиям» девиантолог, психоаналитический психотерапевт Гелена Иванова. «В некоторых школах проводится тестирование детей на наркотики в форме сдачи анализа мочи. Дети воспринимают эту процедуру как унижение, так как она проводится публично», — говорит специалист. Гелена Иванова считает, что хорошей альтернативой школьной профилактики стала бы профилактика внутри семьи.

Сегодня в аптеках продаются тесты на 5 до 20 видов наркотиков, но большинство родителей не знают об их существовании и возможности тестирования ребенка в домашних условиях хотя бы при первых подозрениях.
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«Очень часто по несколько лет родители видят, что с детьми что-то не так, но верят, что те не употребляют, не знают о возможности развеять свои сомнения, не унижая своего ребенка. А подобные тесты, наверное, могли бы решить проблему раннего выявления употребления наркотика уже в семье, чтобы помочь ребенку на ранних этапах, не доводя проблему до точки кипения, когда у ребенка уже развивается критическая зависимость от психоактивных веществ», — говорит собеседник. Любопытно, что стоимость этих тестов невелика — от 100 до 500 рублей в зависимости от способности определить большее количество видов наркотиков.

По мнению специалиста, на ранней стадии употребления наркотических веществ психотерапевтическая помощь весьма эффективна. «Когда у ребенка уже длительное время есть зависимость от наркотических веществ, то здесь уже в первую очередь нужна медицинская реабилитация, групповые формы психотерапии», — говорит Иванова.

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