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03:11 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Об этом пишет РБК.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время россияне, выходящие на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже пяти процентов от суммы общей пенсии, а если эта сумма выше пяти процентов, то гражданину назначается накопительная пенсия.

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По подсчетам ПФР, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

Теперь же Пенсионный Фонд предлагается пересмотреть расчет пороговой суммы, которая определяет, будет пенсионер получать накопительную пенсию ежемесячно или единовременно. В частности, предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей.

По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, для воплощения предложения ПФР для получения накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450−500 тысяч рублей, а такими суммами располагают лишь единицы, а средний счет застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей. Он считает, что такие меры приведут к увеличению числа единовременных выплат и почти к прекращению назначения накопительной пенсии.

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