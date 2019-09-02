12:27 (мск), источник: ТАСС
От блюд на «бумажке» до высокой кухни. Как Ильдар Слаев стал лучшим поваром на WorldSkills
Выпускник колледжа Оренбурга завоевал «золото» мирового чемпионата рабочих профессий в компетенции «поварское дело».
Подростком Искандар хотел стать либо поваром, либо программистом. Первая специальность привлекала парня, потому что его дядя работает
Но получилось так, что я перепутал маршрутку и приехал с документами сначала в кулинарный колледж. И вот так все закрутилось: я себе поставил цель, в моей жизни появился WorldSkills, и я, получается, вот уже на протяжении почти трех лет в сборной.
После поступления в колледж мысли о том, чтобы стать программистом, ушли, настолько Искандара заинтересовало поварское дело.
Парень говорит, что представлял на чемпионате сразу два региона — Оренбургскую область, куда в детстве переехал с родителями из Ташкента, и Москву, где живет с прошлого года. До того, как войти в состав сборной, Искандар с 15 лет два года работал поваром в местных ресторанах.
«Работал по 16−18 часов, крутил
В Оренбурге Искандар поработал во всех самых интересных ресторанах. Усилия были не напрасны, и его пригласили приехать на тренировку, чтобы оценить навыки, так он оказался в сборной. То, чем он теперь занимается профессионально, сам называет «высокой кухней». «То есть, мы не жарим просто мясо с картошкой. Мы это мясо тридцать три раза перевернем, заморозим, в него
«Я на самом деле очень сильно рад победе, потому что я шел к этому на протяжении около двух лет. До этого, когда выступал на EuroSkills, я занял четвертое место. Мне не хватило
Подготовка к турниру шла шесть дней в неделю, на отдых Искандар отводил себе сутки. «Я просыпался, занимался, ходил в зал, поддерживал физическую форму, потом — на тренировку. Тренировки были примерно с 10 утра и до 9 вечера. Даже бывало, что задерживался до 12-ти ночи. Приходишь домой и готовишься на следующий день, времени на хобби просто нет. Личной жизни как бы и нет», — делится он.
Искандар признается, что родные скучают по нему, родители не сразу привыкли, что сына месяцами нет дома. «Сейчас, если я прилетаю домой два раза в год, они говорят: “Да, круто. Ты изменился сильно”. Еще
По словам Искандара, задания на чемпионатах мира в Казани и
«У нас оценка делится на два критерия — субъективная и объективная. Получается, 70% — это именно личное мнение каждого шефа. Чтобы выиграть, ты должен придумать блюдо так, чтобы попасть во вкус к экспертам почти со всего мира», — говорит он. Среди прочего, эксперты также оценивали, достаточно ли конкурсанты чисто и аккуратно работали.
У нас в первый день был суп, во второй день — мясо, потом рыба и в четвертый день были десерты. И еще нам добавили, как «черный ящик», новое задание, это своего рода SkillsTest, то есть проверка навыков. Мы должны были взбить меренгу вручную в течение получаса, то есть полчаса надо было вручную стоять и взбивать белок. На самом деле, там все уже были выдохшиеся, как после кросса.
За победу он благодарит тренеров Александру Козубенко, Андрея Матюха, Артема и Алексея Гребенщиковых, Владимира Олькиницкого, а также международного эксперта Евгения Иришкина, который судил чемпионат все эти дни.
В будущем Искандар хочет открыть свое дело, но считает, что пока ему не хватает опыта. «Наверное, ближе
Сейчас победитель хочет остаться в движении WorldSkills, но уже в роли тренера, чтобы передавать свой опыт. Искандар планирует поступить на первый курс в Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского по профилю «технология и организация ресторанного сервиса».
Победитель WorldSkills предпочитает работать с локальной кухней, то есть с продуктами, которые произрастают в конкретных регионах. В основном готовит мясо, рыбу, супы и закуски, но когда нужно «остыть», то переходит на десерты, «потому что там все спокойно». «Я могу быть
Диана Самохина.