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12:27 (мск), источник: ТАСС

От блюд на «бумажке» до высокой кухни. Как Ильдар Слаев стал лучшим поваром на WorldSkills

Выпускник колледжа Оренбурга завоевал «золото» мирового чемпионата рабочих профессий в компетенции «поварское дело».

Источник: WorldSkills
В 21 год Искандар Слаев из Оренбурга завоевал «золото» Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 в Казани, выступая в компетенции «поварское дело». Он рассказал ТАСС, как случайно стал поваром, перепутав автобус, а также о «черном ящике» турнира, высокой кухне и расслаблении на десертах.

Удачно перепутал маршрутку

Подростком Искандар хотел стать либо поваром, либо программистом. Первая специальность привлекала парня, потому что его дядя работает шеф-поваром в Москве. Несмотря на то, что Искандара увлекали истории родственника о рабочих буднях на кухне, после 9-го класса он все равно выбрал программирование.

Но получилось так, что я перепутал маршрутку и приехал с документами сначала в кулинарный колледж. И вот так все закрутилось: я себе поставил цель, в моей жизни появился WorldSkills, и я, получается, вот уже на протяжении почти трех лет в сборной.

После поступления в колледж мысли о том, чтобы стать программистом, ушли, настолько Искандара заинтересовало поварское дело.

Зарабатывать на продукты для тренировок

Парень говорит, что представлял на чемпионате сразу два региона — Оренбургскую область, куда в детстве переехал с родителями из Ташкента, и Москву, где живет с прошлого года. До того, как войти в состав сборной, Искандар с 15 лет два года работал поваром в местных ресторанах.

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«Работал по 16−18 часов, крутил суши-роллы в ночную смену, зарабатывал деньги на продукты, чтобы тренироваться. Когда кончались деньги, я прорабатывал блюда на бумажках. Брал листок и писал на нем “соль”, “мясо”, “морковь”, закидывал их в кастрюлю и начинал обжаривать или варить в зависимости от технологий, которые мне нужно было заучить до автоматизма», — вспоминает он.

В Оренбурге Искандар поработал во всех самых интересных ресторанах. Усилия были не напрасны, и его пригласили приехать на тренировку, чтобы оценить навыки, так он оказался в сборной. То, чем он теперь занимается профессионально, сам называет «высокой кухней». «То есть, мы не жарим просто мясо с картошкой. Мы это мясо тридцать три раза перевернем, заморозим, в него что-нибудь добавим и на выходе подкоптим еще», — объясняет повар.

Только сутки на отдых

«Я на самом деле очень сильно рад победе, потому что я шел к этому на протяжении около двух лет. До этого, когда выступал на EuroSkills, я занял четвертое место. Мне не хватило где-то полбалла для того, чтобы войти в тройку», — признается Искандар.

Тогда он поставил себе цель — стать лучшим на мировом чемпионате. По словам Искандара, компетенция «поварское дело» — одна из самых обширных по числу стран-участниц.

Подготовка к турниру шла шесть дней в неделю, на отдых Искандар отводил себе сутки. «Я просыпался, занимался, ходил в зал, поддерживал физическую форму, потом — на тренировку. Тренировки были примерно с 10 утра и до 9 вечера. Даже бывало, что задерживался до 12-ти ночи. Приходишь домой и готовишься на следующий день, времени на хобби просто нет. Личной жизни как бы и нет», — делится он.

Парень говорит, что за два месяца до чемпионата мира перестал общаться с родственниками и друзьями. Лишнее беспокойство, по его словам, могло бы сказаться на результатах.

Искандар признается, что родные скучают по нему, родители не сразу привыкли, что сына месяцами нет дома. «Сейчас, если я прилетаю домой два раза в год, они говорят: “Да, круто. Ты изменился сильно”. Еще чуть-чуть и не будут узнавать», — улыбается он.

Меренга из «черного ящика»

По словам Искандара, задания на чемпионатах мира в Казани и Абу-Даби отличались числом порций, которые необходимо было приготовить, на состязаниях в России от конкурсантов требовали меньшего по количеству, но большего по кулинарному мастерству.

«У нас оценка делится на два критерия — субъективная и объективная. Получается, 70% — это именно личное мнение каждого шефа. Чтобы выиграть, ты должен придумать блюдо так, чтобы попасть во вкус к экспертам почти со всего мира», — говорит он. Среди прочего, эксперты также оценивали, достаточно ли конкурсанты чисто и аккуратно работали.

У нас в первый день был суп, во второй день — мясо, потом рыба и в четвертый день были десерты. И еще нам добавили, как «черный ящик», новое задание, это своего рода SkillsTest, то есть проверка навыков. Мы должны были взбить меренгу вручную в течение получаса, то есть полчаса надо было вручную стоять и взбивать белок. На самом деле, там все уже были выдохшиеся, как после кросса.

За победу он благодарит тренеров Александру Козубенко, Андрея Матюха, Артема и Алексея Гребенщиковых, Владимира Олькиницкого, а также международного эксперта Евгения Иришкина, который судил чемпионат все эти дни.

Локальная кухня и «отдых» на десертах

В будущем Искандар хочет открыть свое дело, но считает, что пока ему не хватает опыта. «Наверное, ближе где-то к 30 годам уже можно будет открывать свой ресторан. Если сейчас его открыть, то есть вероятность того, что будут допущены ошибки, можно прогореть и потерять много сил, денег и времени», — считает он.

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Сейчас победитель хочет остаться в движении WorldSkills, но уже в роли тренера, чтобы передавать свой опыт. Искандар планирует поступить на первый курс в Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского по профилю «технология и организация ресторанного сервиса».

Победитель WorldSkills предпочитает работать с локальной кухней, то есть с продуктами, которые произрастают в конкретных регионах. В основном готовит мясо, рыбу, супы и закуски, но когда нужно «остыть», то переходит на десерты, «потому что там все спокойно». «Я могу быть где-нибудь в кино, гулять с друзьями, либо заниматься кухней, и рецепты как бы приходят сами в голову. Главное — просто знание техник. Если ты их знаешь, то ты можешь применить их практически к любому сырью», — добавляет он.

Диана Самохина.

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